Η Ήρα Κατσούδα στην “Ε”: “Το γέλιο είναι σταθερή ανάγκη, σαν το οξυγόνο”

Η νέα stand up comedy παράσταση της με τίτλο "Μίνιμαλ" που αγαπήθηκε από κοινό, κριτικούς αλλά κυρίως από την ίδια και αφού μετράει ήδη μια sold out σεζόν, συνεχίζει ακάθεκτη για 2η χρονιά. Σε αντίθεση με το σαλόνι στο πατρικό της, η Ήρα προσπαθεί να ξεφορτωθεί όλα τα περιττά από τη ζωή της και να την κρατήσει με τα απολύτως απαραίτητα, σε minimal επίπεδα. Όμως η διάσπαση προσοχής που έχει, μια ομηρία που λαμβάνει χώρα στον νιπτήρα της, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα Ιερά Ζώα, οι τοξικές σχέσεις, οι θεωρίες συνομωσίας, ο Νομός Ηλείας και πολλά ακόμα, δεν την αφήνουν να τα καταφέρει. Ο Μινιμαλισμός ή Τέχνη του ελάχιστου, είναι καλλιτεχνικό ρεύμα, με εφαρμογή κυρίως την γλυπτική και την ζωγραφική, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 1960. Και αυτό από μόνο του δεν έχει καμία σχέση με την παράσταση.

Μιλώντας στην “Ε”, η Ήρα Κατσούδα ανέφερε πως πρόκειται για μια παράσταση με πολλές θεματικές, με τον τίτλο όπως είπε να μην προδιαθέτει τα όσα θα δει το κοινό, έχοντας αντίθετη έννοια από την πραγματικότητα. Σε ερώτηση για το αν συνδέει τα κείμενα της με την επικαιρότητα απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως δεν την εκφράζει η σάτιρα πάνω σε αυτή τη θεματική, γνωρίζοντας πως ο κόσμος την παρακολουθεί καθημερινά από εκπομπές και το διαδίκτυο.

«Νομίζω πως ο κόσμος έχει βαρεθεί με την επικαιρότητα, οπότε σε μια stand up comedy παράσταση θέλει να δει κάτι άλλο, να γελάσει και γιατί όχι να προβληματιστεί» σημείωσε. Για το αν οι παραστάσεις που ανεβάζει κατά καιρούς συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, η ίδια ενημέρωσε πως είναι τελείως διαφορετικές, σε ότι έχει να κάνει με το είδος χιούμορ αλλά και τα κείμενα. «Αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα για μένα. Είναι ωραίο να προσφέρεις κάτι καινούργιο και να μην επαναλαμβάνεσαι» πρόσθεσε.

«ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ ΓΕΛΙΟ»

Για το γεγονός πως οι stand up comedy παραστάσεις δείχνουν να κερδίζουν συνεχώς το κοινό στην Ελλάδα, η Ήρα Κατσούδα σχολίασε πως ο κόσμος δείχνει εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο είδος, έχοντας βοηθήσει στο πλαίσιο αυτό και το διαδίκτυο, μέσα από ειδικές κατηγορίες σε πλατφόρμες όπως το Netflix. «Το γέλιο νομίζω πως είναι σταθερή ανάγκη, σαν το οξυγόνο και τον ύπνο, θέλοντας πολλές φορές να αποσυμπιεστούμε» είπε σχετικά με το αν οι Έλληνες καταφεύγουν σε αυτό ως διάλλειμα από την δύσκολη καθημερινότητα. «Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ καλές και καλούς κωμικούς στη χώρα μας, ωραία κείμενα και ξεχωριστές παραστάσεις, δημιουργώντας μια ωραία stand up comedy σκηνή, η οποία συνεχώς ανεβαίνει» συμπλήρωσε. «Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς πάντα σε βοηθάει στο ψυχολογικό κομμάτι. Επίσης, το χιούμορ είναι ένας τρόπος διαχείρισης καταστάσεων. Εγω προσωπικά επέλεγα πάντα το χιούμορ και να γλυτώνω από καταστάσεις αλλά και... απαντήσεις, όντας μια φυγή με την καλή έννοια» υπογράμμισε.





Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ WOMEN IN COMEDY

Σχετικά με το stand up comedy φεστιβάλ “Women in Comedy” που ήταν προγραμματισμένο να έρθει το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ένα απολαυστικό all-female line up, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά εν τέλει ακυρώθηκε, η Ήρα Κατσούδα μίλησε για το σκοπό του, λέγοντας πως προφανώς το χιούμορ δεν έχει φύλλο, όπως δεν έχει και η ευφυΐα, γι’ αυτό και το φεστιβάλ ήθελε να αναδείξει και το γυναικείο ταλέντο. «Δεν μπορείς να πεις πως ένας άνδρας έχει χιούμορ και μια γυναίκα όχι μόνο στο stand up αλλά ευρύτερα» επισήμανε, γνωστοποιώντας πως έχει πολλούς Καλαματιανούς φίλους, ξεχωρίζοντας όπως είπε για την αγάπη τους πάνω στο συγκεκριμένο είδος κωμωδίας. Το κοινό της Καλαμάτας είχε δει από κοντά την Ηρα Κατσούδα το 2020 στο θέατρο «Νηπιαγωγείο», σε μια παράσταση που είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.

Λίγα λόγια για την Ήρα Κατσούδα...

Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά με το stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις σε Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Tο 2017 παρουσίασε την σόλο της stand up comedy παράσταση “Xωρίς Γλουτένη” και το 2019 την δεύτερη με τίτλο "Για γυναίκα, καλή είναι". Έχει παρουσιάσει διάφορες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων τελετές απονομής των βραβείων ΕΒΓΕ (2019, 2020), TEDx, καθώς και την τελετής έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2018). Συμπαρουσίασε με τον Σπύρο Μαργαρίτη την εκπομπή «Το Δίκτυο» στην ΕΡΤ2. Έχει γράψει το θεατρικό έργο “Ο Γάμος”, ενώ έχει εργαστεί για χρόνια στον χώρο της διαφήμισης ως Copy Writer. Σπούδασε Οικονομικά (Α.Π.Θ.), κλασσική μουσική, χορό και υποκριτική. Tιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

