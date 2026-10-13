Πολιτιστική δράση και νέες παραγωγές από τη «Νέα Σκηνή»

Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων ξεκίνησε τη νέα θεατρική και πολιτιστική περίοδο η «Νέα Σκηνή» Καλαμάτας, ανοίγοντας τις πόρτες του ανανεωμένου χώρου της, στην οδό Λαιΐκων 22, σε μικρούς και μεγάλους φίλους της τέχνης και του πολιτισμού.

Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνεργασία αξιόλογων καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών, η «Νέα Σκηνή» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας, έκφρασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραγωγές, χορωδιακές δραστηριότητες, σεμινάρια υποκριτικής, βιωματικά εργαστήρια, δημιουργικές δράσεις για παιδιά, αλλά και εβδομαδιαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2027

Στον τομέα της θεατρικής δημιουργίας, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εντατικές πρόβες για τις δύο πρώτες παραγωγές που προγραμματίζει να παρουσιάσει η «Νέα Σκηνή» μέσα στο 2027.

Η αρχή θα γίνει τον Ιανουάριο με την παιδική παράσταση «Τα Ρούχα του Βασιλιά» του Γιάννη Καλαντζόπουλου, ενώ τον Απρίλιο θα ακολουθήσει το «Καφενείο» του Γιώργου Γκόρη, μια ανάλαφρη κωμωδία που υπόσχεται στιγμές γέλιου και ψυχαγωγίας.

Τη σκηνοθεσία και των δύο παραστάσεων υπογράφει ο Ελληνοαυστραλός σκηνοθέτης Γεώργιος Γκόρης, ενώ τη διδασκαλία των ρόλων έχει αναλάβει η Ισμήνη Κωνσταντοπούλου.

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παράλληλα, δυναμικά συνεχίζει τη δραστηριότητά του το χορωδιακό τμήμα της «Νέας Σκηνής», το Φωνητικό Σύνολο «Τέττιγες», το οποίο προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις και χορωδιακά φεστιβάλ. Από τη φετινή περίοδο, τη διεύθυνση και τη διδασκαλία του συνόλου έχει αναλάβει η μαέστρος Ελένη Αλεξοπούλου, με στόχο την παρουσίαση ενός πλούσιου και απαιτητικού τετράφωνου ρεπερτορίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θεατρική εκπαίδευση, μέσα από έναν κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων υποκριτικής και θεατρικής παιδείας, που απευθύνονται σε ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, με εισηγητή τον Γεώργιο Γκόρη, και περιλαμβάνουν τέσσερις θεματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις, να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες και να εμβαθύνουν στις τεχνικές της υποκριτικής τέχνης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν και οι εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, με τη «Νέα Σκηνή» να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της πέρα από το θέατρο.

Μία από τις νέες προτάσεις είναι το εργαστήριο «Χοροθεραπεία – Πρωτόγονη Έκφραση», που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 6.45 μ.μ., υπό την καθοδήγηση της χοροθεραπεύτριας Βασιλικής Χιλλ. Πρόκειται για μια βιωματική δράση με επίκεντρο τη σωματική έκφραση, τον ρυθμό, την ελεύθερη κίνηση και την αναζήτηση εσωτερικής ισορροπίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια διαφορετική προσέγγιση της δημιουργικής έκφρασης.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τους μικρότερους φίλους της τέχνης, με τη λειτουργία εργαστηρίου θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά Δημοτικού. Το παιδικό τμήμα, για το οποίο ολοκληρώνονται οι εγγραφές, θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή, από τις 6 μ.μ. έως τις 7.15 μ.μ., δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του θεάτρου μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία, τον αυτοσχεδιασμό και τη συνεργασία. Την καθοδήγηση έχει αναλάβει η παιδαγωγός και εμψυχώτρια Ελένη Μαχαίρα, με βοηθό την ηθοποιό Γεωργία Αγγελοπούλου.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καθιέρωση εβδομαδιαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τον ανανεωμένο χώρο της «Νέας Σκηνής» να μετατρέπεται κάθε Πέμπτη βράδυ σε σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει ζωντανές μουσικές βραδιές με διαφορετικά μουσικά σχήματα και ποικίλο ρεπερτόριο, μικρές θεατρικές παραστάσεις και σκετς από το θεατρικό τμήμα, κινηματογραφικές προβολές, βραδιές karaoke και παραστάσεις Θεάτρου Σκιών.

Παράλληλα, θα φιλοξενούνται παρουσιάσεις βιβλίων, αφηγήσεις, θεματικές ομιλίες και άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης καλλιτεχνών, δημιουργών και κοινού.

Με τον τρόπο αυτό, η «Νέα Σκηνή» επιδιώκει να ενισχύσει την καθημερινή επαφή των πολιτών με τον πολιτισμό, προσφέροντας ένα φιλόξενο περιβάλλον όπου η καλλιτεχνική δημιουργία συνδυάζεται με την κοινωνική συναναστροφή και τη συλλογική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974413291.