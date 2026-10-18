33 χρόνια δράσης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας: Αυξανόμενο ενδιαφέρον για το βουνό και νέες προοπτικές

Με περισσότερα από 300 εγγεγραμμένα μέλη, αυξανόμενη συμμετοχή στις δράσεις του και σημαντικό έργο στην ανάδειξη του ορεινού πλούτου της Μεσσηνίας, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας συμπληρώσει 33 χρόνια παρουσίας και προσφοράς.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εξορμήσεων, την ανάδειξη των ορεινών μονοπατιών και τη δημιουργία νέων υποδομών, ο Σύλλογος επιδιώκει να φέρει περισσότερους ανθρώπους κοντά στη φύση, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του ορειβατικού τουρισμού στην περιοχή.

Για τη δραστηριότητα αυτή, το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κόσμου για το βουνό, αλλά και τις προοπτικές αξιοποίησης του Ταϋγέτου, μίλησε στην «Ε» ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στο νέο ορειβατικό καταφύγιο στο Δάσος της Βασιλικής.

-Ποια είναι σήμερα η εικόνα του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας; Πόσα ενεργά και εγγεγραμμένα μέλη αριθμεί και πώς έχει εξελιχθεί η συμμετοχή του κόσμου τα τελευταία χρόνια;

Σήμερα, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας παρουσιάζει μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα, με σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή και έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία. Ο Σύλλογος αριθμεί πλέον περισσότερα από 300 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων πάνω από 100 είναι ενεργά, συμμετέχοντας συστηματικά στις δράσεις, τις πεζοπορίες, τις ορειβατικές εξορμήσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. Η αύξηση της συμμετοχής τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική και αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κόσμου για την ορειβασία, την πεζοπορία, τη φύση και τις δραστηριότητες υπαίθρου. Ο ΕΟΣ δεν αποτελεί πλέον μόνο έναν παραδοσιακό ορειβατικό φορέα, αλλά έναν σύγχρονο, δυναμικό και εξωστρεφή αθλητικό σύλλογο, που απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Από τα παιδιά που γνωρίζουν τον κόσμο της αναρρίχησης μέσα από οργανωμένα μαθήματα, μέχρι τους έμπειρους ορειβάτες και πεζοπόρους, αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με επίκεντρο το βουνό, τη φύση και την άθληση.

-Βλέπετε να υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ορειβασία και την πεζοπορία; Υπάρχουν πλέον περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν το βουνό;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ορειβασία, την πεζοπορία και γενικότερα τις δραστηριότητες στη φύση. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στη δική μας εμπειρία, μέσα από την αύξηση των εγγεγραμμένων μελών, αλλά και από τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξορμήσεις και στις δράσεις του Συλλόγου. Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει διευρύνει σημαντικά το πρόγραμμα των δράσεών του, προσφέροντας περισσότερες και διαφορετικές επιλογές, τόσο για έμπειρους ορειβάτες όσο και για ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο βουνό. Ο Σύλλογος μας έχει προσπαθήσει έμπρακτα να ενισχύσει αυτή την τάση, προσφέροντας στους νέους δωρεάν εγγραφή και συνδρομή, καθώς και μειωμένες τιμές συμμετοχής στις εξορμήσεις, ώστε το οικονομικό κόστος να μην αποτελεί εμπόδιο για την ένταξή τους στον Σύλλογο και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του.

-Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι αναζητά σήμερα κάποιος μέσα από την ορειβασία; Τι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά;

Πιστεύω ότι σήμερα ο άνθρωπος αναζητά μέσα από την ορειβασία κάτι περισσότερο από την άσκηση. Αναζητά μια διέξοδο από την καθημερινότητα, την πίεση και τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής. Σωματικά, η ορειβασία και η πεζοπορία συμβάλλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αντοχής και της μυϊκής δύναμης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής. Εξίσου σημαντικά είναι τα ψυχικά και κοινωνικά οφέλη. Η επαφή με τη φύση βοηθά στην αποφόρτιση από το άγχος, ενώ η προσπάθεια στο βουνό καλλιεργεί την υπομονή, την αυτοπεποίθηση και την επιμονή. Παράλληλα, μέσα από τις ομαδικές εξορμήσεις δημιουργούνται φιλίες καθώς οι άνθρωποι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και αλληλοϋποστηρίζονται.

-Πόσο εύκολο είναι για κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία να ξεκινήσει; Τι θα συμβουλεύατε έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στο βουνό;

Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει προηγούμενη εμπειρία ή ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση για να ξεκινήσει την πεζοπορία. Η συμβουλή μου σε κάποιον που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στο βουνό είναι να ξεκινήσει σταδιακά, με εύκολες διαδρομές και, κατά προτίμηση, με τη συνοδεία ενός οργανωμένου ορειβατικού συλλόγου. Έτσι, θα γνωρίσει καλύτερα το φυσικό περιβάλλον, θα μάθει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και θα αποκτήσει σταδιακά εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Στον Σύλλογο μας προσπαθούμε μέσα από οργανωμένες εξορμήσεις με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, δίνουμε τη δυνατότητα σε αρχάριους να γνωρίσουν την πεζοπορία με ασφάλεια και να εξελιχθούν σταδιακά. Το σημαντικότερο είναι να κάνει κάποιος την αρχή. Δεν χρειάζεται να φτάσει στην κορυφή ενός ψηλού βουνού από την πρώτη φορά. Αρκεί μια όμορφη διαδρομή, η καλή παρέα και η διάθεση να ανακαλύψει κάτι καινούργιο. Πολύ συχνά, μια πρώτη πεζοπορία είναι αρκετή για να γεννηθεί μια αγάπη που θα τον συνοδεύει για πολλά χρόνια.

-Ο Σύλλογος έχει έντονη δραστηριότητα με εξορμήσεις εντός και εκτός Μεσσηνίας. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου και ποιες εξορμήσεις συγκεντρώνουν συνήθως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Μεσσηνίας, με στόχο να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου εμπειρίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αναβάσεις σε γνωστά ελληνικά βουνά, όπως ο Ταΰγετος, το Μαίναλο, ο Όλυμπος, τα Βαρδούσια και τα Τζουμέρκα, αλλά και οι εξορμήσεις σε ορεινούς προορισμούς της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, οργανώνουμε πεζοπορίες σε φαράγγια, δάση, ποτάμια και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και εκδρομές σε νησιά, όπου το ορεινό τοπίο συνδυάζεται με τη θάλασσα, τα παραδοσιακά χωριά και την τοπική ιστορία. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμά μας έχουν οι πολυήμερες εξορμήσεις, καθώς και οι αποστολές στο εξωτερικό, που δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα βουνά, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται κοινές εμπειρίες, δημιουργούν φιλίες και ανακαλύπτουν τόπους που συχνά δεν θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά.

-Ένα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς σας αφορά τα μονοπάτια, τις διανοίξεις, τους καθαρισμούς και γενικότερα την πρόσβαση στο βουνό. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και ποιες είναι οι σημαντικότερες ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν;

Στα 33 χρόνια της ιστορίας του, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στην καταγραφή, τον καθαρισμό, τη σήμανση και την ανάδειξη των μονοπατιών. Μέσα από τη διαχρονική εθελοντική του δράση, έχει καθαρίσει και σηματοδοτήσει ένα δίκτυο παλαιών μονοπατιών συνολικού μήκους περίπου 150 χιλιομέτρων, ενώ έχει καταγράψει και χαρτογραφήσει διαδρομές που ξεπερνούν τα 250 χιλιόμετρα. Παράλληλα, καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την προβολή τους μέσα από οργανωμένες πεζοπορίες και εκδηλώσεις που φέρνουν περισσότερους ανθρώπους σε επαφή με τα μονοπάτια και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια έχει η διοργάνωση του ορεινού αγώνα Kalamata Mountain Run, ο οποίος ενισχύει την επισκεψιμότητα στις διαδρομές και προσφέρει σημαντική πανελλήνια και διεθνή προβολή. Σήμερα, ο Σύλλογος βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να υπάρξει ένας σταθερός σχεδιασμός για τη διαχείριση και την προστασία των μονοπατιών, με τη συνεργασία των ορειβατικών συλλόγων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων. Η συντήρηση των μονοπατιών δεν είναι μια εργασία που ολοκληρώνεται μία φορά, αλλά μια διαρκής προσπάθεια που απαιτεί πόρους, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

-Η Μεσσηνία και ιδιαίτερα ο Ταΰγετος έχουν πολύ σημαντικό ορειβατικό πλούτο. Θεωρείτε ότι έχει αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε ή υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης;

Θεωρώ ότι η Μεσσηνία και ιδιαίτερα ο Ταΰγετος διαθέτουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ορειβατικό και φυσικό πλούτο, ο οποίος έχει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, ώστε ο Ταΰγετος να καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός ορεινού αθλητισμού και εναλλακτικού τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Χρειάζεται όραμα, συνέπεια, συνεργασία και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Σύλλογος μας συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας δράσεις και δημιουργώντας υποδομές με μακροπρόθεσμο όφελος για την περιοχή. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δημιουργία του ορειβατικού καταφυγίου στον Ταΰγετο, η ανάδειξη και η συντήρηση των μονοπατιών, καθώς και η διοργάνωση του αγώνα ορεινού τρεξίματος Kalamata Mountain Run. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο Σύλλογος ενισχύει την ανάπτυξη του ορεινού και αθλητικού τουρισμού, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο της περιοχής και προβάλλοντας τη Μεσσηνία ως έναν ελκυστικό προορισμό για υπαίθριες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

-Υπάρχει κατά τη γνώμη σας δυνατότητα η οργανωμένη πεζοπορία και ο ορειβατικός τουρισμός να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας;

Ναι, πιστεύω ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας. Η περιοχή διαθέτει όλα τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα: τον Ταΰγετο, ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών, φαράγγια, δάση, παραδοσιακούς οικισμούς, πλούσια ιστορία και πολιτισμό, αλλά και το πλεονέκτημα της εγγύτητας του βουνού με τη θάλασσα. Υπάρχουν, μάλιστα, επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας που δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική δουλειά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ζαγόρι, όπου τα μονοπάτια, τα πέτρινα γεφύρια, τα φαράγγια και τα παραδοσιακά χωριά αποτελούν βασικό πόλο έλξης επισκεπτών όλο τον χρόνο. Αντίστοιχα, το Μαίναλο, στην Αρκαδία, αποτελεί επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης ενός δικτύου μονοπατιών που συνδέει χωριά και φυσικά τοπία, δημιουργώντας δυνατότητες για οργανωμένες πεζοπορίες και πολυήμερες διαδρομές. Για τη Μεσσηνία, η προοπτική είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούμε να συνδυάσουμε την πεζοπορία στον Ταΰγετο με τη θάλασσα, την τοπική γαστρονομία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τους παραδοσιακούς οικισμούς.

-Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τον Σύλλογο είναι το νέο Ορειβατικό Καταφύγιο στο Δάσος της Βασιλικής. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα ως προς την πλήρη λειτουργία και αξιοποίησή του;

Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί όραμα πολλών ετών για τον Σύλλογό μας και είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης συλλογικής προσπάθειας. Αυτή την περίοδο, απομένει η ολοκλήρωση κυρίως εργασιών διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή και οργανωμένη υποδοχή των επισκεπτών. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ορειβατική δραστηριότητα στον Ταΰγετο, προσφέροντας υποδομές φιλοξενίας και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για πεζοπορία, ορειβασία, περιβαλλοντική εκπαίδευση και οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες. Θέλουμε να είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, όπου οι νεότερες γενιές θα μπορούν να γνωρίσουν το βουνό, να αναπτύξουν τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν τις δικές τους αναμνήσεις και δεσμούς με τον Ταΰγετο. Ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει στην ανάδειξη του δυτικού Ταϋγέτου, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας.