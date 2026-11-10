Ξεκινούν οι απολογίες για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες - βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας θα περάσουν 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24ωρα. Ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος και λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.



Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύπτοντας ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές, ενώ πίσω από αυτές φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 αχυράνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ κι ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ