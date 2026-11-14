Χριστούγεννα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών, με γονείς και παιδιά να αναζητούν τις ημερομηνίες που θα κλείσουν και θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία.

Η εορταστική περίοδος πλησιάζει και οι μαθητές ετοιμάζονται να αφήσουν για λίγες ημέρες πίσω τους τα βιβλία, τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις, προκειμένου να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης με τις οικογένειές τους.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων είναι η Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα κάνουν κανονικά μάθημα τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ από τις 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες είναι προγραμματισμένη για Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα για μόλις μία ημέρα, πριν ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο.

Έτσι, μετά τη διακοπή των μαθημάτων για τις γιορτές, οι μαθητές θα επιστρέψουν για λίγο στη σχολική καθημερινότητα, με την κανονική ροή των μαθημάτων να συνεχίζεται από την επόμενη Δευτέρα.

Πηγή: ertnews