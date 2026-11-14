Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή (βίντεο)

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο έφθασαν δύο ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία παρέλαβαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο της πυροσβεστικής ένα ακόμη άτομο. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η 1η ΕΜΑΚ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ