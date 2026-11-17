Έκλεισαν τελικά λίγο μετά τις 14:30 οι πύλες του Πολυτεχνείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού ως σύμβολο αγώνα ενάντια στο φασισμό και της εξάρτησης της χώρας από ξένα συμφέροντα. Ως σύμβολο υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας. Ως σύμβολο αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ενάντια στη βαρβαρότητα της χούντας», ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και έκανε λόγο για «κορυφαία πράξη αντίστασης του αντιδικτατορικού αγώνα».

«Κάθε χρόνο τιμάμε τα γεγονότα, για να μη λησμονούν οι παλαιότεροι και για να μαθαίνουν οι νεότεροι, έναντι στην παραχάραξη της ιστορίας», επισήμανε.

Στο τέλος της εκδήλωσης, έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Υπενθυμίζεται, ότι με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου τίμησε φέτος την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στην οδό Πατησίων, για να αφήσει λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης.

Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου, θα κορυφωθούν στη συνέχεια με τη μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ