Ανοιξιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κινείται έως και 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας.



Παρασκευή: Λίγες βροχές στα δυτικά και άνεμοι έως 7 μποφόρ



Για αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες. Λιγότερα φαινόμενα προβλέπονται στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός. Οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου.

Σάββατο: Ηλιοφάνεια και ιδανικές συνθήκες για βόλτες



Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου αναμένεται γενικά καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση της τάξης των 1 με 2 βαθμών Κελσίου.

Κυριακή: Αλλαγή του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από το απόγευμα προς το βράδυ αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές στη Δυτική Ελλάδα, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν νοτιότερα. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Νοέμβριος με θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη



Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά τέλη φθινοπώρου. Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ, όπως επισημάνθηκε και κατά τη διάρκεια της πρόγνωσης, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να επισκέπτονται τις παραλίες της Αττικής, με ορισμένους να τολμούν ακόμη και βουτιές στη θάλασσα.

Το ήπιο και θερμό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας να απολαμβάνουν ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τις συνηθισμένες για τον Νοέμβριο.