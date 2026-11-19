Mια απίστευτη κι όμως αληθινή υπόθεση παράνομης υιοθεσίας βρέφους εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, μια 40χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι πούλησε το νεογέννητο αγοράκι της στις αρχές του έτους σε μια 32χρονη έναντι 3.500 ευρώ, προκειμένου να αγοράσει αυτοκίνητο!

Οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν στοιχεία για τη συναλλαγή πριν από μερικές ημέρες και, αφού διασταύρωσαν ότι το παιδί που γεννήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Αχαΐας, δεν ζει με τη μητέρα του, έλαβαν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και έλυσαν τον γρίφο.

Στη συνέχεια κατάφεραν να εντοπίσουν στον Ασπρόπυργο τη γυναίκα που αναθρέφει πλέον το νεογνό, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την αγοραπωλησία του. Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το μωράκι με ασφάλεια και το παρέδωσαν για προσωρινή νοσηλεία και φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του.

Σε βάρος των δύο οικογενειών, έχει σχηματιστεί πλημελημματική δικογραφία για παράνομη υιοθεσία, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: ertnews