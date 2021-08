Αύγουστος 2021: USA - TRUMP - GOP Ένα Χρόνο Μετά

Ένα χρόνο πρίν, τον Αύγουστο του 2020 και έως την επεισοδιακή συνεδρίαση στο Κογκρέσσο (6 Ιανουαρίου 2021) για επικύρωση της πανηγυρικής εκλογής των υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος Joe Biden & Kamala Harris, εν μέσω του εκλογικού πραξικοπήματος που επεχείρησε ο απερχόμενος Πρόεδρος Donald Trump και το (ελεγχόμενο από αυτόν) "μεταλλαγμένο" Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο πολιτικός κόσμος σε όλο τον Πλανήτη "κράταγε την ανάσα του".

Μέσα σε αυτό το κρίσιμο 6-μηνο, ήρθε στην επιφάνεια η ιδεολογική υποκρισία, η πολιτική ασχήμια, η άκρατη ιδιοτέλεια, οι σκοτεινές μεθοδεύσεις κλπ κάτω από το "δημοκρατικό επίχρισμα" της λειτουργίας του Κοινοβουλευτισμού στην γηραιά Αμερικανική Δημοκρατία. Τα χαρακτηριστικά της παρακμιακής "μετάλλαξης" εντοπίστηκαν κυρίως στο "Great Old Party" (GOP), στο ιστορικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Abraham Lincoln, αλλά και σε παρακρατικές - παραθρησκευτικές και "δορυφορικές" του GOP οργανώσεις, όπως "Proud Boys" - "QAnon" - "Oath Keepers" - "Tea Party" - "ΚΚΚ" - "RAGA" και άλλες ομάδες εξτρεμιστών λευκών και φανατικών ευαγγελικών (WASP).

Από τα πλέον ανησυχητικά χαρακτηριστικά αυτού του κοινωνικο-πολιτικού συρφετού, ήταν:

ο ρατσισμός, ο νεοφασισμός - νεοναζισμός, η ένοπλη βία, η εχθρότητα κατά της Επιστήμης, η άρνηση της Θεωρίας της Εξέλιξης των ειδών, η αμφισβήτηση της ανθρωπογενούς Κλιματικής Κρίσης, η υιοθέτηση ακραίων "Θεωριών Συνωμοσίας", η άρνηση των εμβολιασμών, η αμφισβήτηση ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων των μη λευκών / μη χριστιανών, η περιφρόνηση καίριων θεσμών του Αμερικανικού Συντάγματος, η οπλοκατοχή κλπ

αλλά και:

η οικονομική υποστήριξη από ακραία συντηρητικούς κύκλους και πολυεθνικές επιχειρήσεις, π.χ. Koch Industries, Comcast Corp., Walmart, Home Depot, TikTok, Chevron, ExxonMobil, NRA (National Rifle Association), Amazon, Facebook, Fox Corp., Coca Cola, Uber, Google

η πολιτική υποστήριξη και ενθάρρυνση από τον κομματικό μηχανισμό και κορυφαία στελέχη του GOP, με επικεφαλής τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ - τον Ντόναλντ Τράμπ

Κατάληξη όλου αυτού του παρακμιακού συστήματος, μετά από σειρά ένοπλων και βίαιων κινητοποιήσεων κάτω από τις σημαίες του Τράμπ, του "Amerika First", του MAGA (Make Amerika Great Again), του "Stop the Steal", ήταν - μετά από ρητή προτροπή του ίδιου του Προέδρου Τράμπ, του Rudy Giuliani, του υιού Τράμπ κλπ συνεργατών του Προέδρου - η "παρωδία πραξικοπήματος" με την "επέλαση" του συρφετού στο Καπιτώλιο την 6η Ιαν. 2021, προκειμένου να ματαιωθεί η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το "Κολλέγιο των Εκλεκτόρων" στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία και να παραμείνει "Πρόεδρος" ο εκλεκτός τους Ντόναλντ Τράμπ, ως νέος Καίσαρ στη Νέα Ρώμη.

Μεταξύ άλλων, επεδίωξαν δολοφονία εμβληματικών ηγετών, τόσο του δημοκρατικού κόμματος όπως η Nancy Pelosi ("Pelosi is Satan"), αλλά και του ρεπουμπλικανού Αντιπροέδρου Mike Pence ("hung Pence"), ο οποίος στο τέλος στάθηκε όρθιος και δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς του Ντ. Τράμπ. Λίγο έλλειψε να τα καταφέρουν. ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ!

Στην αποτυχία του νεοφασιστικού πραξικοπήματος στις ΗΠΑ συνετέλεσαν μεταξύ άλλων:

η αποφασιστική στάση του Δημοκρατικού Κόμματος, Βουλευτών - Γερουσιαστών - Στελεχών

η θαρραλέα αντιμετώπιση των αντιδημοκρατικών προκλήσεων από τους Μπάϊντεν - Χάρρις

η ανυποχώρητη υποστήριξη ης συνταγματικής τάξης και των δημοκρατικών θεσμών από 81 εκατομμύρια ψηφοφόρους, που υποστήριξαν το Δημοκρατικό Κόμμα

η νομιμοφροσύνη των ενόπλων δυνάμεων και της στρατιωτικής ηγεσίας, που δήλωσαν ότι " ορκιζόμαστε στο Σύνταγμα, όχι σε Βασιλιά ή Βασίλισσα, σε Τύραννο ή σε Δικτάτορα "!

η νομιμοφροσύνη έναντι του Συντάγματος των περισσότερων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και ρεπουμπλικανών Κυβερνητών σε κρίσιμες Πολιτείες των ΗΠΑ

η υπερκομματική στάση Πολιτειακών και Ομοσπονδιακών Αρχών και Δικαστηρίων

Σημείωση : Τα παραπάνω έχουν εκτεθεί τεκμηριωμένα και αναλυτικά σε σχετική αρθρογραφία μας σε ΜΜΕ της Καλαμάτας, στο διάστημα Νοεμ. 2020 - Ιαν. 2021 (π.χ. messinia24.gr, eleftheriaonline.gr, βλ. λέξη-κλειδί ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ.).

Ένα χρόνο μετά, επιχειρούμε μια ανασκόπηση όσων μεσολάβησαν, τόσο ως επικαιροποίηση της ενημέρωσης, όσο και για τον έλεγχο των τότε εκτιμήσεων και προβλέψεων μας. Όπως τότε, βασιζόμαστε σε έγκυρα ΜΜΕ και σε επίσημες δηλώσεις δημόσιων λειτουργών των ΗΠΑ.

Άρθρο #1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΟ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (6 Ιαν. 2021)

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ "WHITE SUPREMACISTS"

Η έρευνα για την έφοδο στο Καπιτώλιο (Capitol Attack - 6 Ιαν. 2021) αποκαλύπτει την εξαιρετική επιρροή της ιδεολογίας της "Ανωτερότητας των Λευκών" (White Supremacist). Το ρατσιστικό σύστημα που επικρατεί εδώ και σχεδόν 250 χρόνια στις ΗΠΑ πήρε μια γεύση από το δικό του φάρμακο εκείνη την ημέρα, καθώς ένα μεγάλο πλήθος λευκών Αμερικανών επιτέθηκε στα ίδια τα θεμέλια της χώρας. Το να αποκαλούν τους λευκούς αστυνομικούς «προδότες» και να χρησιμοποιούν φυλετικές βρισιές εναντίον των μαύρων αξιωματικών λέει πολλά για τη νοοτροπία του όχλου του Τραμπ, που σήμερα έχει επικρατήσει πλήρως στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ο Τραμπισμός είναι πάνω από όλα ένα ρατσιστικό κίνημα, με ισχυρές πρωτοφασιστικές αρχές, που μοιάζει στο πολιτικό κίνημα που κυριάρχησε στη Νότια Αφρική από το 1948 έως τη δεκαετία του 1990. Μην κάνετε λάθος σε αυτό. Χωρίς τον ρατσισμό να τρέχει βαθιά στο DNA τους, οι υποστηρικτές του Τραμπ δεν θα άκουγαν έναν έξαλλο, μανιακό πρόεδρο να ενθαρρύνει τη βία για να παραμείνει στην εξουσία. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και αυτή της Νότιας Αφρικής, έχει σφραγιστεί με παμπάλαια μοτίβα φανατισμού, ρατσισμού και διακρίσεων.

Για να μην ξεχνάμε, ακόμη και ο Χίτλερ και οι Ναζί εμπνεύστηκαν από τους ρατσιστικούς νόμους της Αμερικής (βλ. το εξαιρετικό έργο του James Q. Whitman "Hitler's American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law", Princeton University Press, 2008). Ο Whitman υποστηρίζει ότι οι ναζι θεωρητικοί του φυλετισμού όχι μόνο εντυπωσιάστηκαν από τη ρατσιστική νομοθεσία της Αμερικής και τη χρησιμοποίησαν ως πρότυπο για τους νόμους της Νυρεμβέργης που θεσπίστηκαν το 1935, αλλά μάλιστα θεώρησαν ότι οι φυλετικοί νόμοι των ΗΠΑ ήταν υπερβολικά ακραίοι!

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε προσπάθεια να αγνοηθεί ή να συγκαλυφθεί η ιστορία του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ερμηνευτεί ως προσπάθεια ωραιοποίησης της ιστορίας. Πράγματι, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ρητή προσπάθεια να διατηρηθεί στη θέση της η φυλετική ιδεολογία και η ηγεμονία των λευκών. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του: πρώτον, ως ρατσιστές του 21ου αιώνα που έχουν την τάση να γυρίσουν πίσω στο χρόνο, καθώς η Αμερική γίνεται φυλετικά και εθνοτικά διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν και, δεύτερον, ως πρωτοφασίστες που είναι πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας, προκειμένου να σταματήσουν οι προοδευτικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται «στη χώρα των ελεύθερων και στο σπίτι των γενναίων» (in the land of the free and the home of the brave).

Το «Μεγάλο Ψέμα» του Ντόναλντ Τραμπ (μια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον ίδιο τον Άντολφ Χίτλερ) ήταν και παραμένει ένα πολιτικά παραπλανητικό σχέδιο για την απονομιμοποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών, ώστε η συντηρητική και αντιδραστική Αμερική να διατηρήσει την εξουσία, αλλά και "τις αξίες της" ανέπαφες. Χωρίς έκπληξη, ίσως λαμβάνοντας υπόψη τις βαθιές παραδόσεις του ρατσισμού και του νατιβισμού της Αμερικής, το «μεγάλο ψέμα» λειτουργεί ακριβώς με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο Γιόζεφ Γκέμπελς: «Αν πεις ένα ψέμα αρκετά μεγάλο και το επαναλαμβάνεις, τελικά οι άνθρωποι θα το πιστέψουν».

Πάνω από τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικάνων πιστεύουν στο «Μεγάλο Ψέμα» του Τραμπ, δηλαδή ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν προϊόν κλοπής. Είναι απολύτως σαφές ότι το πιο αντιδραστικό κόμμα στον προηγμένο κόσμο (το Ρεπουμπλικανικό GOP) σήμερα είναι περισσότερο από πρόθυμο να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την αμερικανική δημοκρατία για να ανακτήσει την εξουσία. Καθώς η μαρτυρία των αστυνομικών κατά την πρώτη ακρόαση της έρευνας για την επίθεση στο Καπιτώλιο επιβεβαιώθηκε, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολύ σκοτεινές δυνάμεις "εκεί έξω", και έτσι δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό απλώς και μόνο επειδή ο Τραμπ δεν είναι πλέον Πρόεδρος.

Αναμένεται ότι, αργά ή γρήγορα, ο Τραμπ θα κατηγορηθεί τελικά για προδοσία και υποκίνηση εξέγερσης εναντίον της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. (σ.σ. πέρα από την αναμενόμενη παραπομπή του για οικονομικά εγκλήματα, απόκρυψη εισοδημάτων, φοροδιαφυγή κλπ). Αν και αυτό μοιάζει εξαιρετικά απίθανο, δεδομένου του τι αντιπροσωπεύει ο "πορτοκαλί μανιακός" (σ.σ. για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και των ψηφοφόρων). Πράγματι, η Αμερική έχει ακόμη πολύ δρόμο για να παραδεχθεί την ύπαρξη της πανούκλας του ρατσισμού στο παρελθόν και στο παρόν της. Η ιδεολογία της "υπεροχής των λευκών" (white supremacist) "είναι ακόμα ζωντανή και κλωτσάει", όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες στην πρώτη ακρόαση της έρευνας για την 6η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή : Άρθρο του C.J. Polychroniou στο www.commondreams.org/views/2021/07/28 (αποσπάσματα)

Άρθρο #2 Ο Γερουσιαστής Sheldon Whitehouse ζητά διερεύνηση συνδέσμων

μεταξύ Μαύρου Χρήματος (Dark Money) και Capitol Attack

Συνδέοντας την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ με διαρκή προσπάθεια μυστικών δεξιών ομάδων και πλούσιων παραγόντων του GOP, ο γερουσιαστής Sheldon Whitehouse ζήτησε από την Επιτροπή Έρευνας να διερευνήσει οργανώσεις σκοτεινού χρήματος και δωρητές με επιρροή, που φέρεται να οργάνωσαν και να χρηματοδότησαν τη θανατηφόρα επίθεση σε μια αποτυχημένη ενέργεια ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο γερουσιαστής είπε ότι η επιτροπή «θα πρέπει επίσης να εξετάσει το βαθμό οποιουδήποτε συντονισμού μεταξύ αυτών των ομάδων, της κυβέρνησης Τραμπ και των μελών του Κογκρέσου που αντιτίθενται στην καταμέτρηση ψήφων των προεδρικών εκλογών».

"Η επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου ήταν το αποκορύφωμα μιας πολύμηνης εκστρατείας παραπληροφόρησης που σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει στη θέση του", έγραψε ο Γουάιτχαουζ (D-R.I.) σε επιστολή προς τον γερουσιαστή Μπένι Τόμσον (D-Miss.), Πρόεδρο της επιτροπής για τη διερεύνηση της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. «Οι δημόσιες αναφορές δείχνουν ότι αυτή η εκστρατεία οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από οργανισμούς σκοτεινού χρήματος και ισχυρούς δωρητές, και υποστηρίχθηκε από μέλη του Κογκρέσου και την κυβέρνηση Τραμπ», συνέχισε. Ο Γουάιτχαουζ προέτρεψε την επιτροπή να «εξετάσει τους χρηματοδότες και τους οργανωτές των οποίων οι προσπάθειες μπορεί να έθεσαν τις βάσεις για τη βία εκείνη την ημέρα».

Το συλλαλητήριο «Πορεία για τη διάσωση της Αμερικής» στις 6 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, το οποίο προηγήθηκε της εισβολής στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του Τραμπ που προσπάθησαν να εμποδίσουν την πιστοποίηση του Κογκρέσου για τη νίκη του Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Εκλογικό Κολλέγιο, φέρεται να οργανώθηκε και ενθαρρύνθηκε από έναν ιστό ομάδων μαύρου χρήματος. Αυτές οι οργανώσεις, των οποίων η άνοδος στηρίχθηκε στην απόφαση του Αμερικανικού Ανώτατου Δικαστηρίου "2010 - Ενωμένοι Πολίτες κατά της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής", έκτοτε δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν δημόσια τους δωρητές τους.

Οι ομάδες σκοτεινού χρήματος που συνδέονται με το ράλι της 6ης Ιανουαρίου περιλαμβάνουν τους: "Women for America First", "America First Policies" και "Rule of Law Defense Fund (RLDF)", έναν βραχίονα της "Ρεπουμπλικανικής Ένωσης Γενικών Εισαγγελέων" (RAGA), που έστειλε τηλεφωνικές κλήσεις προτρέποντας τους υποστηρικτές του Τραμπ να "σταματήσουν την κλοπή" (Stop the Steal) - ένα αβάσιμο σύνθημα που αναφέρεται στο λεγόμενο "Μεγάλο Ψέμα" ότι δήθεν οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν δόλιες. «Πολλές από αυτές τις ίδιες ομάδες συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την οργάνωση του «Save America Rally» του Προέδρου Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου», γράφει ο Γουάιτχαουζ στην επιστολή του. "Αυτές οι ομάδες έλαβαν άδειες, παρείχαν χρηματοδότηση και εξοπλισμό και στρατολόγησαν συμμετέχοντες."

Ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις ομάδες; Όπως ανέφερε το Documented λίγο μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο:

Το RLDF "has received at least $175,000 from the Koch-backed Freedom Partners. Other RLDF donors include Judicial Crisis Network, the Rule of Law Project, and the Edison Electric Institute"

Όσον αφορά τη RAGA, "its donors in 2020 included Koch Industries ($375,000), Comcast Corporation ($200,000), Walmart ($140,000), Home Depot ($125,000), Amazon ($100,000), TikTok ($75,000), 1-800 Contacts ($51,000), Chevron ($50,000), The National Rifle Association ($50,000), Facebook ($50,000), Fox Corporation ($50,000), Uber ($50,000), Coca Cola ($50,000), ExxonMobil ($50,000), and Google ($25,000)"

Ο Γουάιτχαουζ έγραψε ότι «υπάρχουν στοιχεία πως μέλη του Κογκρέσου συμμετείχαν επίσης στην ενορχήστρωση του «Save America Rally». Τρία μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν ταυτοποιηθεί ως φερόμενοι συν-αρχιτέκτονες: οι αντιπρόσωποι Andy Biggs [R-Ariz.], Paul Gosar [R-Ariz.], και Mo Brooks [R-Ala.] ". «Ζήτησα από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Γερουσίας να εξετάσει εάν υπήρχε συντονισμός - άμεσος ή έμμεσος - μεταξύ των αντιρρήσεων της Γερουσίας και εκείνων που εμπλέκονταν στην επίθεση στο Καπιτώλιο. Αυτοί οι εκπρόσωποι συντονίστηκαν με άλλους βουλευτές για να αντιταχθούν στην καταμέτρηση ψήφων των εκλογών εκείνη την ημέρα», συνέχισε ο Γουάιτχαουζ. "Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό τα άλλα μέλη είχαν επίσης επίγνωση ή συμμετείχαν στα σχέδια για το συλλαλητήριο". "Προφανώς, ήταν προς το συμφέρον των επιτιθέμενων να διαθέτουν μέλη που θα κρατήσουν την ψηφοφορία ανοιχτή", πρόσθεσε ο γερουσιαστής, "και ζήτησα από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Γερουσίας να εξετάσει εάν υπήρχε συντονισμός - άμεσος ή έμμεσος - μεταξύ των αντιρρήσεων της Γερουσίας και των εμπλεκόμενων στην επίθεση στο Καπιτώλιο ».

Εκατόν τριάντα οκτώ Ρεπουμπλικανοί από την Βουλή και επτά γερουσιαστές των GOP ψήφισαν στις 6 Ιανουαρίου υπέρ της απόρριψης των εκλογικών ψήφων από την Αριζόνα και την Πενσυλβάνια, πολιτείες πεδίου μάχης που κέρδισε ο Μπάιντεν. Τον Ιανουάριο 2021, ο Γουάιτχαουζ υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Γερουσίας, που κατηγορούσε τους Sens. Josh Hawley (R-Mo.), Ted Cruz (R-Texas) και άλλους υποστηρικτές του "Big Lie" για πιθανή συνωμοσία, βοήθεια και υποστήριξη και άλλα πιθανά εγκλήματα σε σχέση με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν έχει ακόμη εκδώσει πορίσματα ως απάντηση στην καταγγελία. "Για να γίνει πλήρως κατανοητό τι συνέβη στις 6 Ιανουαρίου 2021, η επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω τον ρόλο που έπαιξαν αυτές οι ομάδες σκοτεινών χρημάτων στη διάδοση της εκστρατείας παραπληροφόρησης του Προέδρου Τραμπ και στην ενορχήστρωση του "Save America Rally", καταλήγει η επιστολή του Whitehouse. «Η επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει το βαθμό οποιουδήποτε συντονισμού μεταξύ αυτών των ομάδων, της κυβέρνησης Τραμπ και των μελών του Κογκρέσου, τα οποία αντιτίθενται στην καταμέτρηση ψήφων των εκλογών».

Πηγή : Άρθρο του Brett Wilkins στό https://www.commondreams.org/2021/08/13 (Αποσπάσματα)

Άρθρο #3: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ MARK MILLEY ΓΙΑ ΤΟΝ TRUMP ΚΑΙ ΤΗΝ 6 ΙΑΝ. 2021

Ο κορυφαίος στρατηγός της Αμερικής Mark Milley μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το αν φοβόταν ότι ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθούσε να εμπλέξει τον στρατό μετά τις εκλογές του 2020, όπως αναφέρεται σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο στρατηγός φέρεται να παρομοίασε την 6 Ιανουαρίου 2021 στο καπιτώλιο με τη «Φωτιά στο Ράιχσταγκ».

Ενώ λοιπόν ο Πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Αρχηγών Mark Milley, σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένους ισχυρισμούς που έγιναν στο βιβλίο, τόσο αυτός όσο και ο υπουργός Άμυνας Lloyd Austin ήταν κατηγορηματικοί ότι ο στρατός είναι και οφείλει να παραμείνει ένας αυστηρά «απολιτικός» θεσμός.

«Εγώ, οι άλλοι Αρχηγοί του Μικτού Επιτελείου, και όλοι εμείς με τη στολή, δίνουμε όρκο σε έγγραφο, όρκο πίστης στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ούτε μία φορά δεν τον παραβιάζουμε», είπε ο Milley στους δημοσιογράφους. "Καθ 'όλη τη διάρκεια, από τη στιγμή της ανάθεσης των καθηκόντων μας έως σήμερα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο καθένας από εμάς τηρούσε τον όρκο πίστης του σε αυτό το έγγραφο, στο Σύνταγμα, σε όλα όσα περιέχονται σε αυτό".

«Θέλω να γνωρίζετε, θέλω να γνωρίζουν όλοι, θέλω να μάθει η Αμερική, ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας απολιτικός θεσμός - ήμασταν τότε, είμαστε τώρα - και ο όρκος μας είναι στο Σύνταγμα, όχι στο οποιοδήποτε άτομο», είπε. "Και ο στρατός δεν θα έπρεπε ποτέ να εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική. Δεν διαιτητεύουμε εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης, της νομοθετικής εξουσίας και του αμερικανικού λαού. Δεν είναι δουλειά του αμερικανικού στρατού. Μείναμε έξω από την πολιτική, είμαστε ένας απολιτικός θεσμός».

Πριν από τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, ο Μίλεϊ είδε δυσοίωνους παραλληλισμούς ανάμεσα στην πολιτική αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους της Washington Post, Philip Rucker και Carol Leonnig ("I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Final Catastrophic Year").

"Είχε περιγράψει νωρίτερα στους συνεργάτες του ότι εξακολουθούσε να έχει μια αίσθηση ανατριχίλας, ότι μερικά από τα ανησυχητικά πρώτα στάδια του φασισμού του 20ού αιώνα στη Γερμανία επαναλαμβάνονται στην Αμερική του 21ου αιώνα. Είδε παραλληλισμούς μεταξύ της ρητορικής του Τραμπ σχετικά με την εκλογική απάτη και της επιμονής του Αδόλφου Χίτλερ στους οπαδούς του στις συγκεντρώσεις της Νυρεμβέργης ότι ήταν και θύμα και σωτήρας τους. «Αυτή είναι μια στιγμή του Ράιχσταγκ», είπε ο Μίλεϊ στους βοηθούς του. «Το ευαγγέλιο του Φύρερ», έγραψαν οι Ράκερ και Λέονιγκ. Οι συγγραφείς λένε ότι ο Μίλεϊ πίστευε πως ο Τραμπ πυροδοτούσε αναταραχές μετά τις εκλογές και καταδίκασε τα "χακί μπλουζάκια στους δρόμους", αν και αξιωματούχος είπε στο ABC News ότι το σχόλιο αναφερόταν στα ριζοσπαστικά μέλη των "Oath Keepers" και των "Boogaloo Boys", όχι γενικά στους υποστηρικτές του Τραμπ.

Ένα πρώιμο σημάδι έντασης μεταξύ Τραμπ και Μίλεϊ ήρθε εν μέσω διαδηλώσεων των "Black Lives Matter" στην Ουάσινγκτον, όταν ο Μίλεϊ ζήτησε συγγνώμη για τη συμμετοχή του στην αμφιλεγόμενη βόλτα του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

«Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί», είπε ο Μίλεϊ σε μια προηχογραφημένη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας. «Η παρουσία μου εκείνη τη στιγμή και σε εκείνο το περιβάλλον δημιούργησε την εντύπωση ανάμιξης του στρατού στην εσωτερική πολιτική». Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2021, μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο, ο Milley και τα άλλα επτά μέλη του μικτού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων υπέγραψαν ένα εσωτερικό σημείωμα στα μέλη της υπηρεσίας λέγοντας ότι «η βίαιες ταραχές στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021 ήταν μια άμεση επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και στη Συνταγματική μας διαδικασία", προειδοποιώντας τους ότι κάθε πράξη διατάραξης της συνταγματικής διαδικασίας είναι παράνομη.

Πηγή : Matt Seyler/21.07.2021, abcnews.go.com/Politics/top-general-responds-reports (απόσπασμα)

Επίλογος

Δυστυχώς για την αμερικανική κοινωνία, αλλά και για τους θεσμούς της Προεδρικής Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας (Republic), στις ΗΠΑ έχει επέλθει βαθειά κοινωνική - πολιτική - πολιτιστική και ιδεολογική διαίρεση, σχεδόν 50% έναντι 50% πληθυσμού - ψηφοφόρων. Είναι πλέον δύσκολο να επιτευχθεί διακομματική συναίνεση στα νομοθετικά σώματα του Κογκρέσσου.

Η επαπειλούμενη θεσμική και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δεδομένου του διεθνούς ρόλου και επιρροής της "Υπερδύναμης", απειλεί να διαχυθεί και σε άλλες (πολιτικά) φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες. Προς μεγάλη ικανοποίηση των αυταρχικών και τυραννικών καθεστώτων (π.χ. Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Τουρκία, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Ταλιμπάν του Ισλαμικού Κράτους, Αραβικές και Αφρικανικές δικτατορίες), αλλά και των επίδοξων μιμητών τους (π.χ. Ουγγαρία, Βραζιλία, Πολωνία και νεοφασιστικές - ακροδεξιές οργανώσεις σε πολλές χώρες).

Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν ενώ το καθιερωμένο παραγωγικό - καταναλωτικό πρότυπο δοκιμάζεται από την παγκόσμια Κλιματική Κρίση, τις Πανδημίες, τις Πυρκαγιές, τις Πλημμύρες κλπ ακραία φαινόμενα, πιθανόν πλέον μη Αναστρέψιμα σε πλανητικό επίπεδο.