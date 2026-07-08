Ισότητα με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις

Η Κυβέρνηση ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα.

Στη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία και λοιπές διατάξεις", στην Ολομέλεια της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τη μεγάλη αντίφαση της Κυβέρνησης.

Η Νέα Δημοκρατία ενσωματώνει από τη μία ευρωπαϊκές οδηγίες για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, και από την άλλη εφαρμόζει πολιτικές που αποδυναμώνουν τα εργασιακά δικαιώματα, πολιτικές που δεν παράγουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Συλλογικές διαπραγματεύσεις, που αφήνουν τους μισθούς πίσω από την ακρίβεια και που οι εργαζόμενοι αισθάνονται εκτεθειμένοι απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Η ίση αμοιβή δεν υφίσταται και δεν κατοχυρώνεται με νόμους που μένουν στα χαρτιά.

Χρειάζονται ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, πραγματική προστασία των εργαζομένων και ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης που επεκτείνει τις εξαιρέσεις από την Κυριακάτικη αργία, υπονομεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα.

Γιατί για εμάς στο ΠΑΣΟΚ η εργασία δεν είναι εμπόρευμα. Η ισότητα δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα.

Για εμάς η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί διαχρονικά και πάντα υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό.