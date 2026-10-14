Μην υποθηκεύσετε το λιμάνι της Καλαμάτας

Ανοιχτή επιστολή προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Αγαπητές και αγαπητοί,

Ενόψει της απόφασής σας, θυμηθείτε: το λιμάνι της Καλαμάτας είναι στρατηγική υποδομή εθνικής σημασίας. Η μετατροπή του σε μαρίνα - πάρκινγκ μεγάλων γιοτ - θα ήταν εγκληματική υποθήκευση του μέλλοντός του. Όταν οι επόμενες γενιές το χρειαστούν, κινδυνεύουν να βρουν μια μαρίνα στη θέση ενός λειτουργικού λιμανιού.

Μια τέτοια επιλογή δικαιώνει έμμεσα όσους υποστηρίζουν ότι το λιμάνι δεν έχει ρόλο. Υπονομεύει την προοπτική σύνδεσης με Κύθηρα, Αντικύθηρα και Κρήτη, τη δυνατότητα να αποτελέσει «κόμβο συνέχειας» μεταξύ Πάτρας και κρητικών λιμανιών και την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής που καταλήγει εδώ, όταν επαναλειτουργήσει.

Σύμφωνα με ειδικούς, η γεωγραφική θέση και η δικτύωση των λιμένων αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα. Αυτή τη «γεωβάση» της Καλαμάτας οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για εμπόριο, τουρισμό και συνδυασμένες μεταφορές, με έξυπνο σχεδιασμό και σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Καλαμάτα έχει ήδη πολλές καφετέριες. Μία ακόμη μέσα στο λιμάνι, ακόμη κι αν ονομαστεί «Yachting Club», δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξη. Το λιμάνι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χώρος περιπάτου και στάθμευσης αυτοκινήτων. Προέχουν η ασφαλής λειτουργία του, ο έλεγχος της πρόσβασης και οι αναγκαίες λιμενικές υποδομές, μεταξύ αυτών οι αποθήκες για την εξυπηρέτηση εμπορευμάτων και άλλων αναγκών του λιμένα και μόνο του λιμένα!

Ήδη, με δύο μεγάλα γιοτ ελλιμενισμένα, η άφιξη κρουαζιερόπλοιου απαιτεί μετακίνηση σκάφους εκτός λιμένα. Πώς θα εξυπηρετούνται αύριο ταυτόχρονα ένα πλοίο γραμμής Καλαμάτα–Κρήτη, ένα κρουαζιερόπλοιο και ένα μικρό εμπορικό Ro-Ro απέναντι στους Μύλους;

Μην υποθηκεύσετε το μέλλον του λιμανιού. Διαφυλάξτε τις δυνατότητές του και δώστε του την αξία και τον χώρο που του αξίζουν.