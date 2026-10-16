Οι συμβολισμοί της Ακρόπολης

Η πρόσφατη ομιλία στην Πνύκα του υπουργού των εξωτερικών των Η.Π.Α κ. Marco Rubio, με φόντο τα ιερά μνημεία της Ακρόπολης, πέρα από τις βέβαιες σκοπιμότητες στις οποίες στόχευσε, υπήρξε ένας ύμνος για την κλασσική Ελλάδα και την προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι, όπου της γης, μέσα από τη δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας, θαύμασαν τον Παρθενώνα ως το παγκόσμιο τοπόσημο του πολιτισμού και άκουσαν από τα χείλη του υψηλού μας φιλοξενούμενου για τις αξίες, τα ιδανικά και τα οράματα της αρχαίας Ελλάδος, που θεωρείται και είναι η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη αφύπνισης των Ευρωπαίων, εξόδου τους από τον λήθαργο της αμφισβήτησης και επιστροφής στον αξιακό κώδικα της κλασσικής αρχαιότητας.

Πέρα όμως από τις απόψεις του καθένα μας για την πολιτική του προέδρου Trump και των υπουργών του, πρέπει να αποδεχθούμε καλόπιστα πως η επίσκεψη M.Rubio πρόβαλε την Ελλάδα και τον διαχρονικό πολιτισμό μας στο παγκόσμιο κοινό, με τρόπο που καμία, έστω και η πλέον πανάκριβη διαφημιστική εκστρατεία, δεν θα μπορούσε να επιτύχει. Κι αυτό αποτελεί από μόνο του πολύ σημαντικό κέρδος για την χώρα μας και τον Ελληνισμό.

Η Ακρόπολη, με τα ιερά μνημεία της, συμβολίζει στους αιώνες την ελευθερία, τη δημοκρατία, την φιλοσοφική σκέψη, τον πατριωτισμό, την αρετή, το «μέτρο» και γενικά τις πανανθρώπινες αξίες. Αυτό το θαυμαστό και ανεπανάληπτο δημιούργημα οφείλεται κυρίως στον Περικλή, έναν σπουδαίο ηγέτη- σύμβολο της Αθήνας των κλασσικών χρόνων.

Ο Περικλής, με τη διορατικότητα και την οξύνοιά του, μετέβαλε την Αθήνα στην πόλη/κράτος του ελεύθερου πνεύματος, του ορθολογισμού, της αυτοσυγκράτησης, του άδολου πατριωτισμού και της επιδίωξης του κοινού καλού. Επί των ημερών του, καλλιτέχνες, ποιητές και φιλόσοφοι από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου βρήκαν στην Αθήνα τον ιδανικό χώρο δημιουργίας των απαράμιλλων έργων τους. Δυστυχώς, απεβίωσε νωρίς (429 π.χ) από τον φοβερό λοιμό (πανώλη) που έπληξε την Αθήνα, αναδεικνύοντας όμως με το έργο και το λόγο του τα χαρακτηριστικά του παραδειγματικού ηγέτη- οδηγητή, για τον κάθε λαό, σε κάθε εποχή.

Μετά τον μεγάλο Περικλή, στον χώρο της Πνύκας, όπου λαμβάνονταν οι συλλογικές αποφάσεις, κυριάρχησαν οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές, με πρώτους τον Κλέωνα και τον Αλκιβιάδη, που προκάλεσαν φοβερά δεινά και κατέστρεψαν την Αθήνα. Διψασμένοι για εξουσία, εκβίαζαν συναισθηματικά, επέβαλαν τις δήθεν «εύκολες» λύσεις, διαστρέβλωναν το περιεχόμενο των εννοιών, κολάκευαν το λαό, σπαταλούσαν το δημόσιο χρήμα και πορεύονταν χωρίς αρχές και «μέτρο».

Το χειρότερο ήταν πως, ως άμετρα φιλόδοξοι, ψευτοπατριώτες και πολεμοκάπηλοι, παρέσυραν τους Αθηναίους σε πολεμικές περιπέτειες και ουσιαστικά υπήρξαν οι καταστροφείς του έργου του Περικλή, της Αθήνας αλλά και της Ελλάδος των κλασσικών χρόνων. Και εδώ ο συμβολισμός είναι παραδειγματικός, αφού, με κάθε βεβαιότητα, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός αποτελούν την πολιτική γάγγραινα, που μόνο διαφθείρει και καταστρέφει.

Η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, η Πνύκα, ο Περικλής, οι δημαγωγοί με την καταστροφική δράση τους, αποτελούν ιστορικά παραδείγματα και σύμβολα για τον κάθε λαό, σε κάθε εποχή.΄Οσο οι κατάλληλοι και οραματικοί ηγέτες είναι απολύτως αναγκαίοι για την πορεία και την καθοδήγηση των λαών, τόσο οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές είναι αποδεδειγμένα καταστροφικοί για κράτη και λαϊκά συμφέροντα.

Ο φιλοξενούμενος υπουργός ζήτησε, με την ομιλία του στην Πνύκα, η σοφία της κλασσικής αρχαιότητας να επιστρέψει στην Ευρώπη, λησμονώντας προφανώς πως και η πατρίδα του, οι Η.Π.Α, την έχει ίσως περισσότερη ανάγκη, γιατί δεν μπορεί να είναι καθόλου υπερήφανος ο δυτικός κόσμος με όλα όσα συμβαίνουν ή εκπορεύονται από εκεί.

Πρέπει να γίνει συνείδηση πως στις μέρες μας ο λαϊκισμός και η δημαγωγία κερδίζουν παντού και συνεχώς έδαφος, οι πόλεμοι εξαπλώνονται, τα ανθρώπινα δικαιώματα γνωρίζουν την περιφρόνηση και το διεθνές δίκαιο βάναυσα καταπατιέται. Χωρίς αμφιβολία, οι συμβολισμοί της Ακρόπολης και η σοφία της κλασσικής αρχαιότητας θα αποτελούν στους αιώνες τον αξεπέραστο οδηγό στην πορεία των ανθρώπων. Φθάνει να λαμβάνονται ανυπόκριτα υπόψη!

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