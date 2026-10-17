Μία χώρα να μας χωρά

18 Οκτώβρη 1981, το ΠΑΣΟΚ, με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, καταγράφει εκλογικό θρίαμβο…

Είναι η μέρα, που άλλαξε σελίδα η Ελλάδα,…

- με τις μεγάλες προοδευτικές αλλαγές & τις κοινωνικές κατακτήσεις.

- με την ανακατανομή της εξουσίας και την αναδιανομή του πλούτου,

- με την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών της λαϊκής συμμετοχής & της εθνικής συμφιλίωσης.

45 χρόνια μετά, την Κυριακή 18 Οκτώβρη 2026, όλοι στο Αιγάλεω,

- με πίστη στις αρχές & στις αξίες μας,

- με ενότητα & αποφασιστικότητα για το αύριο που αξίζουμε.

Ολοι μαζί, για να κάνουμε πράξη την Πολιτική Αλλαγή!

Γιατί «τα όνειρα μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας», Συνοδοιπόροι της «ελπίδας»!

* Ο Γιάννης Διονυσόπουλος είναι Οικονομολόγος Ph.D., Μέλος Κεντρικής Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΠΑΣΟΚ, Μέλος της Γραμματείας Τομέα Επιστημόνων ΠΑΣΟΚ.