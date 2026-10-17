Οχι άλλες άγονες αντιπαραθέσεις, όχι άλλες υποσχέσεις, τώρα χρειάζονται πράξεις

Του Σαράντου Αλεξανδρή, Αναπληρωτή Γραμματέα του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης - Μέλους του Δ.Σ. της ΠΟΣ/ΔΕΗ

Για ακόμη μία φορά επανέρχεται στο προσκήνιο το σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης οδηγών ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης.

Ένα πρόβλημα που έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από τον Δήμο, τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, έχει προκαλέσει κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την τοπική κοινωνία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική λύση.

Σε επείγοντα περιστατικά και ατυχήματα, η έλλειψη οδηγών των ασθενοφόρων έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην άμεση παροχή βοήθειας ή να καλούνται ασθενοφόρα από την Τρίπολη.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης, είχε αναφερθεί στη διαδρομή Τρίπολη - Μεγαλόπολη, υποστηρίζοντας ότι αυτή διαρκεί μόλις 12 λεπτά. Όμως στην πραγματικότητα, σε ένα επείγον περιστατικό, κάθε λεπτό μπορεί να είναι κρίσιμο.

Το ερώτημα είναι απλό:

Γιατί η Μεγαλόπολη εξακολουθεί να μην διαθέτει την αναγκαία και πλήρη στελέχωση οδηγών ασθενοφόρου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα τα επείγοντα περιστατικά της περιοχής ;

Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας στη Βουλή στις 23 Ιανουαρίου 2026. Κατά τη δευτερολογία του, αποδεχόμενος πρόταση του επερωτώντος Βουλευτή για την αξιοποίηση εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της απολιγνιτοποίησης και είχαν εργαστεί ως οδηγοί στα λιγνιτωρυχεία της περιοχής, είχε δηλώσει ότι θα εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης, ακόμη και διαδικασίας μετάταξης από τη ΔΕΗ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Έκτοτε, όμως, τι έχει γίνει; Ποια μέτρα εξετάστηκαν; Ποια υλοποιήθηκαν; Γιατί, παρά τις δεσμεύσεις, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει;

Κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόπολη στις 28 Απριλίου 2026, συνοδευόμενος από τον τοπικό κυβερνητικό βουλευτή και τον Περιφερειάρχη, διαπίστωσε ή όχι το συγκεκριμένο πρόβλημα ;

Και εάν το διαπίστωσε, τι έκανε για την άμεση αντιμετώπισή του ;

Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ένα πρόβλημα - Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.

Παρά τις εξαγγελίες, τις υποσχέσεις και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια και τη ζωή των κατοίκων της Μεγαλόπολης παραμένει άλυτο.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία διοικητική εκκρεμότητα.

Δεν διακυβεύονται μόνο ζωές. Έχουν ήδη χαθεί ζωές.

Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Η Μεγαλόπολη δικαιούται ένα Κέντρο Υγείας που να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα επείγοντα περιστατικά.

Το μόνο που δεν χρειάζεται σήμερα είναι ανούσιες και άγονες «κοκορομαχίες»…

Επιβάλλονται άμεσες ενέργειες και δράσεις προς τους αρμόδιους και το Υπουργείο Υγείας για:

Την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Την άμεση και πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης με πρόσληψη οδηγούς ασθενοφόρου, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτα διαθέσιμο ασθενοφόρο για την άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Η Μεγαλόπολη και οι πολίτες της ζητούν το αυτονόητο: άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική φροντίδα. Τώρα χρειάζονται πράξεις.