Κοινοτικό Συμβούλιο Κοινότητας: Καλαμάτας, η αμαρτία της απαρτίας!

Ασχολούμενος με την Κοινότητα Καλαμάτας νόμιζα ότι θα βρισκόμουν σε ένα Κοινοτικό Συμβούλιο με δημιουργικό και αποτελεσματικό όραμα. Ένα Συμβούλιο που θα διέθεται ετήσιο προϋπολογισμό, πρόταση τεχνικού προγράμματος, θα γνωμοδοτούσε, και θα έστελνε στο Δημοτικό Συμβούλιο προβλήματα της πόλης όπως όφειλε να πράξει. Δυστυχώς το κοινοτικό συμβούλιο ασχολείται μόνο με γνωμοδοτήσεις υποβιβασμού κρασπέδων πεζοδρομίων, χορηγήσεις άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστημάτων καθώς και για την χωροταξία των τραπεζοκαθισμάτων τους.

Πολλές φορές τόσο εγώ όσο και άλλοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι έχουμε θέσει αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της πόλη μας, έχουμε θέσει θέματα που αφορούν την επικινδυνότητα δρόμων και κτηρίων αλλά δυστυχώς τίποτα από αυτά έχει ενταχθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Το σημειωτόν και την όπισθεν έχει διαλέξει ως βηματισμό για την λειτουργία του το Κοινοτικό Συμβούλιο. Σε αυτό μέγιστη ευθύνη φέρνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Λύρας.

Σωρηδόν συνεδριάσεις αναβάλλονται λόγω μη απαρτίας. Σε αυτό έχει συμβάλλει αφ’ ενός μεν η επιλογή του 2.15 μ.μ. ως ώρα συνεδρίασης παρά την αντίρρηση που είχε εκφραστεί από Συμβούλους και αφετέρου η παρεξηγημένη σχέση του Προέδρου με πολλούς Κοινοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας που κληρονόμησε εν τη γενέσει του το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος κ. Λύρας δεν έχει αντιληφθεί ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι ομάδα ατόμων και ότι με σχεσιοδυναμική σχέση ομάδας πρέπει να λειτουργεί.

Αρέσκεται στο αλάθητο και στην μη κριτική καθώς και στην μη αποδοχή προτάσεων και παρατηρήσεων αγνοώντας πως αφού ασκεί εξουσία αυτονόητο είναι να του γίνεται κριτική και να αλληλοσυμπληρώνεται η αποψή του από αυτά που ακούγονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο!

ΥΓ. Μετά τα όσα γράφτηκαν για την επαναλαμβανόμενη μη απαρτία στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοινότητας Καλαμάτας θεώρησα υποχρέωσή μου για την αποκατάσταση της αλήθειας να απαντήσω και αυτό έπραξα με το κείμενό μου!