Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια; Μπορεί να μειωθεί; Μπορούν να μειωθούν οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων;

Ο κ. Μητσοτάκης είπε προχθές από το Λαύριο να μην ανησυχούμε για το δύσκολο χειμώνα διότι έχει «εφεδρείες». . Εμείς όμως ξέρουμε ότι η τσέπη μας δεν έχει εφεδρείες. Πριν τις 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη. Σε απλά Ελληνικά ο κ. Μητσοτάκης μας είπε επειδή σας έχω ξεσκίσει με την υπερφορολόγηση θα σας δώσω ένα pass για να σας πάρω τη ψήφο. Δίπλα μας η Ευρώπη φλέγεται και αυτή από την ακρίβεια και τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Η Ούρσουλα, O Μακρόν,ο Μέρτζ, η Μελόνι, ο Μητσοτάκης κλπ κολαούζοι βέβαια μας λένε ότι για όλα φταίει ο Πούτιν, το Ιράν και οι Χούθι.

Εμείς τους απαντάμε για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για την ακρίβεια στα ενεργειακά προϊόντα ευθύνονται 1. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ελλάδα και Ε.Ε. μετέτρεψαν την ενέργεια από κοινωνικό αγαθό σε χρηματιστηριακό προϊόν και ιδιωτικοποίησαν όλες τις βασικές Δημόσιες Ενεργειακές επιχειρήσεις και 2. Ο Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και οι κολαούζοι του της Ε.Ε. που προκάλεσαν τους δυο πολέμους στην Ουκρανία και στο Ιράν

Πέραν όμως των εξωτερικών παραγόντων. Την ευθύνη που η Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβή χώρα για τους Έλληνες πολίτες την έχει, η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία είναι όχι μόνο η πιο ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης αλλά και η πιο διεφθαρμένη η πιο διαπλεκόμενη και η πιο κλεπτοκρατική κυβέρνηση που έχει περάσει από αυτό το τόπο.

Δεν αποτελεί δική μας εκτίμηση επειδή είμαστε κακοί ακροαριστεροί. Το επιβεβαιώνουν τα ίδια τα στοιχεία της Eurostat αλλά και η ίδια η κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού που κατέθεσε προ ολίγων ημερών.

Να τι λένε τα στοιχεία της Eurostat. Τα νοικοκυριά δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για κατοικία (έναντι 19% στην ΕΕ), πληρώνουν από την τσέπη τους το 30% των δαπανών υγείας (αντί 15% στην ΕΕ) και το 27% των δαπανών για να μορφώσουν τα παιδιά τους (έναντι 11% στην ΕΕ). Πληρώνουμε 28 ευρώ στην εφορία για κάθε 50αρι που βάζουμε βενζίνη Τα εισοδήματα από κέρδη φορολογούνται με 5% ενώ ο μισθωτός και ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ «ακουμπάει» τα 240 στα ταμεία του κράτους μέσω του βαρύτατου ΦΠΑ.

Συμπερασματικά με βάση πάλι τα στοιχεία της Eurostat.

1. Ο μέσος Ευρωπαίος από τα 100 ευρώ που έχει στη τσέπη του, για να επιβιώσει πρέπει να δαπανήσει τα 87, ο μέσος Έλληνας πρέπει να δαπανήσει 105.!!!

2. Στην Ελλάδα το 87% των νοικοκυριών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα ενώ ο Μ.Ο. στην Ε.Ε. είναι 42,5%

3. Στην Ελλάδα το 50% δεν μπορεί να καλύψει μια απρόβλεπτη δαπάνη όταν ο Μ.Ο. στην Ε.Ε. είναι 29%

Να τι λέει και η ίδια η κυβέρνηση μέσω του ο προϋπολογισμού που κατέθεσε. Αύξηση φόρων κατά 4,2 δις σε σχέση με το 2026!

Αύξηση του ΦΠΑ κατά 1,3 δις!

Αύξηση των έμμεσων φόρων, βλέπε π.χ. ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 7,3 δις!

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ματωμένα πλεονάσματα για το 2027 αγγίζουν τα 10 δις ευρώ!

Τρείς είναι οι βασικές συνιστώσες της ακρίβειας. Η ακρίβεια στα ενεργειακά προϊόντα, η ακρίβεια στα τρόφιμα και γενικότερα στα είδη του νοικοκυριού και η ακρίβεια στη στέγαση

Οι τιμές του ρεύματος τσουρουφλίζουν από το 2020 και μετά. Η Λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ήταν και το 2025, η ακριβότερη στην Ευρώπη με όρους αγοραστικής δύναμης. Τώρα με το λογαριασμό παθαίνουμε εγκεφαλικό. Η αιτίες και ο ένοχοι είναι οι εγκληματικές και ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης και της Ε.Ε... Δηλαδή

α) η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και όλων φυσικά των δημόσιων επιχειρήσεων θα πω μόνο ένα στοιχείο. Όσο η ΔΕΗ ήταν Δημόσια απορροφούσε τις αυξήσεις. Η σημασία να υπάρχει Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι την περίοδο 2016-2019 δεν έγιναν αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος (ήταν 9 λεπτά η τιμή της κιλοβατώρας) παρότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοζε μνημονιακές πολιτικές. Στη χώρα μας η λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ως συνέπεια είχαμε τη δημιουργία καρτέλ από τα 5 ιδιωτικά ολιγοπώλια που ελέγχουν το χώρο .

β) ο εγκληματικός τρόπος λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που αποφάσισαν οι Μητσοτάκης- Χατζηδάκης, δηλ. εξαρτάται άμεσα από την τιμή του φυσικού αερίου.

Είναι γνωστό ότι οι Μητσοτάκης – Χατζηδάκης «έστησαν» το Χρηματιστήριο ενέργειας με τρόπο ώστε να «περνάει» μέσα από το Χρηματιστήριο το 100% του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από Φυσικό Αέριο. Δηλαδή του καρτέλ των τεσσάρων μεγαλοεπιχειρηματιών (Μυτιληναίος με την PROTERGIΑ) Περιστέρης με την Ήρων Ενεργειακή, Λάτσης με την ELPEDISON και Μυτιληναίος και Βαρδινογιάννης με την Korinthos Power) που παράγουν ρεύμα από το φυσικό αέριο και Στάσης ως εκπρόσωπος της CVC και των άλλων μεγαλομετόχων που ελέγχουν την ιδιωτικοποιημένη πλήρως κατ’ όνομα μόνο ΔΕΗ . Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες «περνάει» το 1%(Πολωνία) -50% .Με αυτό το τρόπο ο τελευταίος Φυσικοαεράς που μπαίνει στο σύστημα ρυθμίζει την τιμή για όλο το ρεύμα και για αυτό που παράγεται με σχεδόν μηδενικό κόστος όπως πχ τα φωτοβολταϊκά.

γ) η βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση. Η οποία όπως επιβεβαιώνεται είναι πολιτικό έγκλημα εσχάτης προδοσίας γιατί είμαστε όμηροι ενός εισαγόμενου ακριβού Αμερικάνικου LNG.

Ήδη σήμερα το συμβόλαιο φυσικού αερίου στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας ξεπέρασε τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από τα 29 ευρώ που ήταν στις αρχές του έτους, πράγμα που σημαίνει αύξηση 224%. Και σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, τα συμβόλαια στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας ενδέχεται να ξεπεράσει τα €100 ανά μεγαβατώρα.

Μετά από τη σημαντική είδηση που διαβάσαμε πριν από 5 μέρες το Bloomberg ότι οι λιγνιτικές μονάδες στη Γερμανία είχαν και θα έχουν για τον επόμενο χρόνο ρεκόρ κερδοφορίας, έπρεπε να είχε σημάνει συναγερμός σε όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και στις κοινωνικές οργανώσεις. Έπρεπε οι αρχηγοί όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να εγκαλούσαν τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτούσαν να γίνει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή και ονομαστική ψηφοφορία με ένα και μόνο αίτημα. Να ανοίξουν τώρα όλες οι λιγνιτικές μονάδες που έχουν περιβαλλοντικούς όρους και να σταματήσει οποιοδήποτε σχέδιο καταστροφής των υποδομών στις λιγνιτικές μονάδες.

Δυστυχώς όμως, καμία τέτοια πρωτοβουλία δεν είδαμε, ούτε από τον ηγέτη του νέου κόμματος που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός.

Το θέμα είναι μείζον και οφείλουν όλες οι κοινωνικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να το θέσουν ως πρώτο θέμα στις διεκδικήσεις και στους αγώνες τους.

Είναι πλέον φανερό μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν μετά την ιστορία Κίμπερλι-Εξάρχου ότι ο Μητσοτάκης προχώρησε στην πρόωρη και βίαιη απολιγνιτοποίηση όχι φυσικά επειδή θέλει να γραφτεί μέλος στους Οικολόγους αλλά για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Αμερικάνων να δεσμεύσει τη χώρα εις τον αιώνα τον άπαντα με το πολύ ακριβό Αμερικάνικο LNG.. Ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την εταιρεία ΑΚΤΩΡ που έχει πολύ «στενές σχέσεις» για να προσεγγίσει τον Τραμπ. Μέσω του γνωστού Παπασταύρου, που ειδικεύεται στις «γκρίζες» επιχειρηματικές συμφωνίες, προώθησε το ενεργειακό ντηλ εισαγωγής ακριβού αμερικανικού LNG, καταστρέφοντας σχέδια για οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πηγή Ενέργειας. Έβαλε την εταιρεία ΑΚΤΩΡ να κάνει συμφωνία με την αμερικανική Venture Global, που ελέγχεται από τον Sabel και Pender που είναι γνωστοί υποστηρικτές του Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Sabel ήταν χρηματοδότης του Τραμπ το 2025 με μεγάλα ποσά! Η προώθηση του Αμερικανικού LNG μέσω ΑΚΤΩΡ - Venture Global σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη όμως έθιξε συμφέροντα ισχυρών εταιρειών στις ΗΠΑ και προκάλεσε το δημοσίευμα της WSJ και έτσι χάσαμε τη Γκιλφόιλ.

Δεν έμεινε όμως ο κ. Μητσοτάκης μόνο στη βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση .Αποφάσισε να καταστρέψει τα ορυχεία και τους Σταθμούς με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ να μην επαναλειτουργήσουν

Οι σοκαριστικές εικόνες από την ανατίναξη με εντολή Μητσοτάκη των Μεγα-εσκαφέων που ήταν στα ορυχεία της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης και στη Μεγαλόπολη δεν είναι απλώς μια καταστροφή κάποιων πανάκριβων μηχανημάτων που αποτελούν μέρος της ιστορίας της πατρίδας μας και περιουσία του Ελληνικού λαού, αλλά επιβεβαιώνουν με σοκαριστικό τρόπο την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη .

Όταν όμως μια κυβέρνηση καταστρέφει τις στρατηγικές της επιλογές και τις εφεδρείες της χώρας που κυβερνά, δεν χάνει η χώρα μόνο υποδομές, χάνει και βαθμούς ελευθερίας, χάνει και διαπραγματευτική ισχύ. Και συνεπώς χάνει κυριαρχία διότι παραδίδει την ενεργειακή τους ασφάλεια σε τρίτους.

Συνεπώς η εγκληματική αυτή ενέργεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι μόνο η καταστροφή της περιουσίας του Ελληνικού λαού αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κυρίως ενέργεια -επιλογή ανατίναξης του μέλλοντος της χώρας μας.

Αυτός που καταστρέφει περιουσία αξίας δισεκατομμυρίων του Ελληνικού λαού διαπράττει κακούργημα. Αυτός που δένει τα χέρια και τις επιλογές μελλοντικών κυβερνήσεων διαπράττει εθνικό έγκλημα και πολιτική ατιμία. Διότι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη πατρίδα έχει καταστρέψει την επιλογή μια μελλοντικής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει το εθνικό καύσιμο Όλα αυτά συνιστούν Εθνική προδοσία. Όσοι όμως διαπράττουν εθνική προδοσία τιμωρούνται και πρέπει να τιμωρηθούν με την εσχάτη των ποινών.

Για αυτό έχουν προσφύγει στο ΣτΕ 50 πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας και διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ζητούν να ανακοπεί αυτή η διαδικασία καταστροφής και αποξήλωσης των πέντε πύργων ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και συνοδών κτιρίων, και να εξεταστεί η νομιμότητα των σχετικών ενεργειών πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα που δεν θα μπορούν να ανατραπούν. Η εκδίκαση θα γίνει στις 8 Δεκέμβρη

. Όχι μόνο καταστρέφουν τις λιγνιτικές υποδομές αλλά κατασκευάζουν το έργο του DATA CENTER στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης για να μην μπορεί να λειτουργήσει ποτέ πια η Λιγνιτική μοναδα του Αγίου Δημητρίου η οποία έχει περιβαλλοντικούς όρους . ΤΟ Μέγα DATA CENTER θα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές Η.Ε. και νερού στην Ελλάδα ( δεκάδες εκατ. κ.μ. νερού στην αντλησιοταμίευση και τις ψυκτικές ανάγκες του Data Center). Τα οφέλη βέβαια θα καρπώνονται η Amazon, στερώντας τους ζωτικότατους πόρους «γη και ύδωρ» στους Δυτικομακεδόνες.

δ) Η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη αν δεν ανακληθεί η απαγόρευση της Ε.Ε. εισαγωγών Ρωσικού Φ.Α. Η απόφαση αυτή της Ε.Ε. να απαγορεύσει από τις εισαγωγές Ρωσικού LNG από 1 Ιανουαρίου 2027 και μέσω αγωγών ως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2027 θα μας στοιχίσει πολύ διότι η χώρα μας κάλυψε περίπου το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο με ρωσικό αέριο μέσω αγωγών κατά το 2025, ποσότητες που πρέπει να υποκατασταθούν πλήρως εντός του επόμενου 10μήνου. Το πρώτο εξάμηνο, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατέγραψαν άνοδο 14,7% με το ρωσικό αέριο να παραμένει βασικός πυλώνας τροφοδοσίας λόγω των ανταγωνιστικών του τιμών. Για να μπορεί η Ελλάδα να εισάγει τεράστιες ποσότητες πανάκριβου Αμερικάνικου LNG, κατασκευάστηκαν και λειτουργούν δαπανηρές υποδομές, όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη και οι αναβαθμίσεις στη Ρεβυθούσα.

Άρα τα πρώτα άμεσα μέτρα σωτηρίας είναι

- Να καταργηθεί ή τουλάχιστον να ανασταλεί η λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργειας και να καταργηθεί ο «Μηχανισμός Διακύμανσης» και η τιμή στη χοντρική να διαμορφώνεται με βάση το κόστος παραγωγής από κάθε πηγή συν ένα λογικό και διαφανές κέρδος.

- Να καταργηθεί η βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση και λειτουργήσουν τώρα όσες λιγνιτικές μονάδες έχουν περιβαλλοντικούς όρους μέχρι και μέχρι το 2049 που ισχύει και για πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. και πρώτα από όλες η Πτολεμαΐδα 5 και να επικαιροποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί όροι στις υπόλοιπες που είναι τεχνικά δυνατόν να επανέλθουν. Είναι ζήτημα σωτηρίας της χώρας στις συνθήκες του πολέμου και ανόδου τιμών, ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με: ενίσχυση των σταθερών μονάδων βάσης μέσα από την επαναφορά των εγχώριων καυσίμων στο μείγμα.

Να σταματήσει τώρα η καταστροφή των λιγνιτικών μονάδων, των υποδομών, των μηχανημάτων και των ορυχείων.

-Να ακυρωθεί η απόφαση της Ε.Ε. απαγόρευσης εισαγωγών Ρωσικού Φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

– Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,

– Να γίνει άμεση μείωση του ΦΠΑ στα τιμολόγια του Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 4%,

– Να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο Νόμος 4320/19-03-2015 που προβλέπει δωρεάν 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο για όσους είναι κάτω από τα όρια φτώχειας

Να επανέλθουν στον έλεγχο του Δημοσίου οι πρώην Δημόσιες Επιχειρήσεις Ενέργειας που ιδιωτικοποιήθηκαν, η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ.

Οριστική λύση βέβαια ώστε να έχουμε ρεύμα φτηνό για όλο το λαό μπορεί να υπάρξει μόνο αν καταργηθεί το tadget model και το Χρηματιστήριο Ενέργειας και να Ηλεκτρικό Ρεύμα γίνει πάλι Δημόσιο Αγαθό μέσα από μια σύγχρονη ενιαία καθετοποιημένη Δημόσια ΔΕΗ, διότι σήμερα είναι χρηματιστηριακό εμπόρευμα.

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα.

Εκτός αυτής της βασικής αιτίας που είναι η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ δηλαδή έδωσε πάλι η κυβέρνηση το μάνατζμεντ των ΕΛΠΕ στον Λάτση, υπάρχουν δυο επιπλέον οι αιτίες.

Η πρώτη είναι η υπερβολική φορολογία και η δεύτερη είναι αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων.

Είναι γνωστό ότι όταν βάζουμε βενζίνη το 56% είναι φόροι και το 44% είναι η αξία του καυσίμου η οποία είναι και αυτή υψηλή διότι τα διυλιστήρια αισχροκερδούν

Στο ερώτημα αν μπορούν να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων η απάντηση είναι ΝΑΙ μπορούν ΑΠΛΑ η κυβέρνηση δεν θέλει.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης φτωχοποιούν ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες και αυξάνουν δραματικά το κόστος και τις τιμές όλων των προϊόντων. Η δε εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από 1,10 ευρώ το λίτρο πέρυσι σε 1,60 φέτος όπως και του φυσικού αερίου θα έχουν ως συνέπεια να μην μπορέσουν να ζεσταθούν το φετινό χειμώνα η πλειοψηφία των νοικοκυριών και βέβαια να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι ήδη υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2025 η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,10 ευρώ περίπου, και τώρα η κυβέρνηση ζητάει να τη χειροκροτήσουμε επειδή θα έχει 1,60, δηλαδή θα πληρώσουμε για να ζεσταθούμε 45 % παραπάνω χρήματα.

Για αυτές τις δραματικές εξελίξεις, υπεύθυνοι και η κυβέρνηση η οποία από τη μια έχει επιβάλει τρομακτικά υψηλή φορολογία στα καύσιμα μέσω του ΕΦΚ και του ΦΠΑ και από την άλλη όχι μόνο ανέχεται την προκλητική αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων του Λάτση και του Βαρδινογιάννη, τα οποία μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν υπερκέρδη 1,5 δις ευρώ, αλλά ούτε καν έχει φορολογήσει τα τεράστια υπερκέρδη τους το 2026 όταν πχ η Πορτογαλία επέβαλε 80 % φορολογία στα υπερκέρδη των δικών της διυλιστηρίων. Έχουν τόσο τρομακτικά υπερκέρδη τα διυλιστήρια, διότι έχουν αυξήσει το περιθώριο κέρδους τους σε σχέση με το 2019 κατά 200%!!!!.,από 7,6 δολάρια το βαρέλι που ήταν μέχρι το 2019, σε 24 δολάρια το βαρέλι σήμερα.!!!

Η κυβέρνηση μπροστά σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για να μειωθούν οι τιμές αλλά λέει και συνειδητά ψέματα ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ αν δεν της δώσει άδεια η Ε.Ε., ενώ γνωρίζει ότι μπορεί να μειώσει πολύ τη φορολογία αφού η Ε.Ε. έχει θεσπίσει μόνο κατώτατα όρια και στον ΕΦΚ και στο ΦΠΑ.

Με δεδομένα όλα αυτά αν ήθελε η κυβέρνηση μπορούν να μειωθούν οι τιμές αύριο το πρωί. Επειδή όμως η κυβέρνηση δεν θέλει, πρέπει να αγωνιστούμε μαζικά και δυναμικά οι πολίτες, και η Αριστερά και να απαιτήσουμε.

1. Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους στα διυλιστήρια.

2. Έκτακτη φορολογία 90% των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

3. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα όρια

• στο πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 280€ ανά 1000 λίτρα, σε 21€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 48,7% στην αμόλυβδη βενζίνη: Από 700€ ανά 1000 λίτρα, σε 359€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 25% στο πετρέλαιο κίνησης: Από 440€ ανά 1000 λίτρα, σε 330€ ανά 1000 λίτρα.

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 38% στην βενζίνη με μόλυβδο: Από 681€ ανά 1000 λίτρα, σε 421€ ανά 1000 λίτρα.

Μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα καύσιμα στο 6%.

Μόνο με αυτά τα δυο μέτρα (μείωση ΕΦΚ και μείωση ΦΠΑ), οι τιμές των καυσίμων θα διαμορφώνονταν σήμερα ως εξής:

Βενζίνη Αμόλυβδη: 1,52 EUR/lt

Diesel: 1,71 EUR/lt

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,22 EUR/lt

4. Έκτακτη φορολόγηση στο 90% των πραγματικών υπερκερδών των διυλιστηρίων. Τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις μείωσης περαιτέρω των τιμών για όσο διαρκεί η κρίση.

5. Επιβολή πλαφόν σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας των πετρελαιοειδών (διυλιστήρια - εταιρείες εμπορίας - πρατήρια λιανικής). Ανάλογα με το ύψος του πλαφόν, η τελική τιμή των πετρελαιοειδών θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω.

6. Να επανέλθει το μάνατζμεντ των ΕΛΠΕ στο Δημόσιο

Για την τρομερή ακρίβεια στα τρόφιμα και σε όλα τα είδη των Σούπερ Μάρκετ

Έχει βασική ευθύνη η κυβέρνηση διότι:

Α) Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά ως προς την εξέλιξη των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα,, με συνέπεια, όπως τονίζει και καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος, να υπάρχει αισχροκέρδεια αλλά και «εξαπάτηση», των καταναλωτών. Κατήγγειλε πρόσφατα ότι ακρίβυναν προϊόντα τα οποία υποτίθεται πωλούνταν με... μειωμένη τιμή

Β) Αρνείται να μειώσει τον υψηλό ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη τριάδα των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τους υψηλότερους έμμεσους φόρους.

Οι έμμεσοι φόροι που προέρχονται από την τσέπη νοικοκυριών-επιχειρήσεων και «φουσκώνουν» τα φοροέσοδα, αποτελούν βασικό βραχίονα για την υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού, δημιουργώντας θηριώδη πλεονάσματα.

Γ) Το υψηλό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας το οποίο μετακυλίεται απευθείας στην τελική τιμή του.

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τα logistics στην Ελλάδα αυξάνουν το κόστος των προϊόντων είναι α. Η απουσία συνδυασμένων μεταφορών. Στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών γίνεται μέσω τρένων, ενώ εδώ με φορτηγά και β. Το υψηλό κόστος των καυσίμων και των διοδίων.

Δ) Η κυριότερη αιτία που τα προϊόντα στην Ελλάδα πωλούνται πιο ακριβά απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη διότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου τα super markets προσθέτουν το κέρδος τους όχι στην πραγματική τιμή κτήσης τους η οποία προκύπτει μετά τις εκπτώσεις που τους κάνουν οι προμηθευτές αλλά στην τιμή κτήσης χωρίς να υπολογίζουν τις εκπτώσεις που τους έχουν γίνει. Με συνέπεια τις εκπτώσεις να τις καρπώνεται ο ιδιοκτήτης του super market και να αισχροκερδεί και επιπλέον δεν υπάρχει πλαφόν στο ποσοστό κέρδους.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποτελεσματικά,

1. θα πρέπει να αγωνιστούμε να νομοθετηθεί η υποχρεωτική αναγραφή στα τιμολόγια των κάθε είδους προμηθειών που λαμβάνουν τα σούπερ μάρκετ από τις μεγάλες βιομηχανίες, για να φαίνονται οι πραγματικές τιμές στις οποίες αγοράζουν τα προϊόντα και πάνω εκεί να βάζουν το κέρδος τους.

2., να μπει πλαφόν στο ποσοστό κέρδους.

3. να μειωθεί ο ΦΠΑ στο κατώτατο συντελεστή και να μηδενιστεί στα είδη πρώτης ανάγκης, και

4.να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι

5. Να μειωθεί το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας

Θα πει κάποιος μα μπορούν να γίνουν όλα αυτά χωρίς ριζική ανατροπή. Η απάντηση είναι ναι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ριζική ανατροπή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όμως να γίνουν αρκετά από τα παραπάνω και να μειωθεί η ακρίβεια μπορούν να γίνουν παράδειγμα η Κύπρος και η Ισπανία. Ακόμη και ο Α. Σαμαράς λέει ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα για τον περιορισμό της ακρίβειας.

Να τι μέτρα πάρθηκαν στη Κύπρο που έχει μάλιστα δεξιά κυβέρνηση, αλλά εκεί το ισχυρό ΑΚΕΛ ασχολείται με τα «εγκόσμια».

Για το Ηλεκτρικό ρεύμα:

Η επιδότηση για ευάλωτους καταναλωτές (κατηγορία 08) και εμπορική χρήση (κατηγορία 10) ανανεώνεται για όλο το 2027. Ωφελούνται 23.300 νοικοκυριά με κάλυψη 100% της αύξησης και περίπου 82.500 επιχειρήσεις με επιδότηση έως 85%.

Για τα τρόφιμα:

Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής.

Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά: Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2027.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο φόρος κατανάλωσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ/λίτρο, από 1 Νοεμβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027.

Στη δε Ισπανία η κυβέρνηση Σαντσεθ κατέβασε νομοσχέδιο που λέει αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία.

Η ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων

Βέβαια όπως είναι γνωστό αυτά τα μέτρα καταψηφίστηκαν από τη δεξιά, την ακροδεξιά και τους αυτονομιστές της Καταλανίας και προκηρύχθηκαν εκλογές.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά και να ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική, επιβάλλεται όλα τα κόμματα και οι οργανώσεις της Αριστεράς, η Αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, οι αγροτικές οργανώσεις και όλοι οι μαζικοί φορείς των πολιτών να συγκροτήσουν ένα παλλαϊκό μέτωπο με κεντρικά αιτήματα τη μείωση των τιμών των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, των τροφίμων και της στέγης και να μπει φρένο στο νέο κύμα γενικευμένης ακρίβειας.