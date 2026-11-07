Τι δεν είδε ο Μητσοτάκης στη Μεσσηνία;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Μεσσηνία για να παρουσιάσει μια εικόνα ανάπτυξης. Όμως η πραγματική Μεσσηνία απέχει πολύ από την κυβερνητική βιτρίνα.

Τι δεν είδε ο πρωθυπουργός;

- Δεν είδε τους ελαιοπαραγωγούς και τους αγρότες που ασφυκτιούν από το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις.

- Δεν είδε το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με την υποστελέχωση και τις εξαντλητικές εφημερίες, ούτε τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας αλλά και των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

- Δεν είδε τους νέους που εγκαταλείπουν τη Μεσσηνία, επειδή δεν βρίσκουν αξιοπρεπείς δουλειές και προσιτή στέγη.

- Δεν είδε τους συνταξιούχους που δυσκολεύονται να αγοράσουν τα φάρμακά τους και τις οικογένειες που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα.

- Δεν είδε τα χωριά που ερημώνουν και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που αγωνίζονται να επιβιώσουν.

- Δεν είδε τα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που βαλτώνουν με συνεχείς παρατάσεις και πρόσθετο κόστος.

- Δεν είδε το Μιναγιώτικο Φράγμα, που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Δεν είδε το Φιλιατρινό Φράγμα, που ακόμη δεν διαθέτει αρδευτικό δίκτυο.

- Δεν είδε τα προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, ούτε τις ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία.

Είδε όμως τον δρόμο Καλαμάτα–Πύλος–Μεθώνη, χωρίς να εξηγήσει γιατί οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν σχεδόν 80 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον λόγω καθυστερήσεων.

Η Μεσσηνία δεν χρειάζεται άλλες φιέστες, κορδέλες και υποσχέσεις.

Χρειάζεται έργα που ολοκληρώνονται, δημόσια υγεία που λειτουργεί, αγρότες που επιβιώνουν και νέους που μπορούν να μείνουν στον τόπο τους.

Γιατί ανάπτυξη δεν είναι όσα δείχνουν οι κάμερες. Είναι όσα ζουν καθημερινά οι πολίτες.