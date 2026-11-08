Ενα ανεκπλήρωτο όνειρο των Κορωναίων – Η ανάπλαση του νεοκλασικού κτιρίου, δωρεά Αννας Αξελού - Ταρσούλη

Έχουν γραφτεί και δημοσιευθεί δεκάδες κείμενα και επιστολές και από τον γράφοντα και από πολλούς άλλους συμπατριώτες και έχει «χυθεί πολύ μελάνι», με σκοπό την ανάπλαση και αξιοποίηση του νεοκλασικού και διατηρητέου κτιρίου, χαρακτηριστικού δείγματος αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας της μεσοενετικής περιόδου που αποτελεί μαζί με άλλα διατηρητέα κτίσματα της πλατείας Μώλου Κορώνης, ένα αξιόλογο, ιστορικό και παραδοσιακό οικιστικό σύνολο που κοσμεί το περιβάλλον της περιοχής.

Ήδη διανύουμε την τρίτη δεκαετία από το χρόνο της δωρεάς του εμβληματικού αυτού κτιρίου από την αείμνηστη Άννα Αξελού του Μιχαήλ, το γένος Ταρσούλη στην τότε Κοινότητα Κορώνης και νυν Δήμου Πύλου – Νέστορος και δυστυχώς η διώροφη κατοικία με τον κήπο της παραμένει αναξιοποίητη και εκτεθειμένη, κυριολεκτικά, στη φθορά του χρόνου και των φυσικών φαινομένων.

Αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και της εκκωφαντικής αδιαφορίας κυρίως της Δημοτικής Αρχής, αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων, είναι η σταδιακή αποσύνθεση των δομικών μερών και των υλικών καθώς και η κατάρρευση τμημάτων του (βλέπε σκεπή).

Ενώ λοιπόν είναι ορατή και βέβαιη η συνεχής επιδείνωση της κατάστασής του, «δεν ιδρώνει το αφτί» κανενός υπευθύνου και βασικά της δημοτικής αρχής.

Όπως είναι γνωστό, η βούληση της δωρήτριας ήταν η δημιουργία στον ισόγειο όροφο αρχαιολογικού – λαογραφικού μουσείου με τον επαναπατρισμό «των ξενιτεμένων» αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων που μεταφέρθηκαν κάποτε, χωρίς αντίδραση, στο αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας και σε διάφορες αποθήκες με ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας καθώς και τον εμπλουτισμό του με διάφορα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του τόπου,στο δε πρώτο (1ο) όροφο χώρων πολιτιστικών – πνευματικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Εκτός όμως της εγκατάλειψης αυτού του πολύτιμου κτιριακού θησαυρού, η ανεύθυνη, απαξιωτική συμπεριφορά των αρμοδίων αποτελεί μνημείο αχαριστίας και αγνωμοσύνης προς τους δωρητές – ευεργέτες, οι οποίοι αποκλειστικά από αισθήματα αγάπης, ευγνωμοσύνης και τιμής προς την ιδιαίτερη πατρίδα, χάρισαν την οικογενειακή τους κατοικία στην Κορώνη και το λαό της.

Θεωρώ χρήσιμο, προς ενημέρωση των πολιτών ιδίως των νεότερων, να παραθέσω κάποια βιογραφικά στοιχεία της δωρήτριας για να γνωρίζουν την καταγωγή της.

Ο Μιχαήλ Αξελός, πατέρας της Άννας Αξελού, γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1877. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Αξελός, ο οποίος καταγόταν από το Πήλιο είχε διοριστεί διοικητής στο Λασίθι και κατόπιν Νομάρχης. Η μητέρα του Άννα είχε κρητική καταγωγή. Στα τέλη του 1880 η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ο Μιχαήλ Αξελός το 1902 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή και προσελήφθηκε από την Εθνική Τράπεζα και αρκετά αργότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ιδρύθηκε το 1928.

Παράλληλα είχε εγγραφεί στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από την οποία αποφοίτησε το 1908 και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Το έτος 1911 παντρεύτηκε την Μάρθα Ταρσούλη που καταγόταν από την Κορώνη και μαζί της απέκτησε δύο κόρες εκ των οποίων η μία ήταν η δωρήτρια.

Το 1918 του ανατέθηκε ο σχεδιασμός των νέων τύπων τραπεζογραμματίων (χαρτονομίσματα) και ως Τμηματάρχης Β΄ στην Τράπεζα της Ελλάδος ασχολήθηκε με τα κέρματα και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια λαχείων, ομολόγων, σπιρτόκουτων κλπ.

Τέλος υπήρξε διάσημος ζωγράφος, οι δε πίνακές του κοσμούν την Τράπεζα της Ελλάδος. Αποβίωσε το Μάρτιο του 1965. Αργότερα η κόρη του Άννα, δώρισε όλους τους ζωγραφικούς του πίνακες στο Ίδρυμα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εύχομαι και ελπίζω, το παρόν δημοσίευμα, έστω και τώρα, να ενεργοποιήσει τον Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος και τους συνεργάτες του, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο κρατικό ή Περιφερειακό φορέα για την επείγουσα αποκατάσταση του κτιρίου, διότι όσο χρόνο παραμένει σε αυτή την άθλια κατάσταση από κάθε άποψη και εμφανίζει αυτή την απαράδεκτη εικόνα, προκαλεί το κοινό αίσθημα των πολιτών και προσβάλλει και δυσφημίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Κορώνης και των Κορωναίων.

Υ.Γ.:Το γεγονός ότι πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε στον τύπο απόφαση – πρόταση της δημοτικής επιτροπής Πύλου – Νέστορος προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να ενταχθεί η χρηματοδότηση της μελέτης του διατηρητέου στο πρόγραμμα Leader, δεν μειώνει τη σημασία του παρόντος κειμένου διότι, ως γνωστό, πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν και μπήκαν στο «συρτάρι» ή τα έργα εκτελέστηκαν έπειτα από 10ετίες (π.χ. αναθεώρηση του παλαιού σχεδίου πόλης Κορώνης κ.ά.)

Όμως είναι θετικό ότι με την πρόταση που υποβλήθηκε για την εκπόνηση μελέτης, έστω και τώρα, διανοίγεται μία χαραμάδαελπίδας για την αποκατάσταση του κτιρίου.