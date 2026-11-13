Οι Δήμοι σε πορεία κομματικής σύγκρουσης

Το πρόσφατο συνέδριο των Δήμων στην Καλαμάτα, ασφαλώς ωφέλησε από τη μια την αγορά και τους επαγγελματίες της πόλης, κατέδειξε όμως από την άλλη ότι οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται ήδη σε πορεία κομματικής σύγκρουσης ενόψει μάλιστα των εθνικών εκλογών. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ανταπόκριση των Δήμων στις ευθύνες και τα καθήκοντά τους.

Η απαράδεκτη φράση «φύγε από εδώ, ρε..εε» του γραμματέα της ΚΕΔΕ και αποτυχόντα δύο φορές(!) να εκλεγεί δήμαρχος Πύλου, προς τον δήμαρχο της Αθήνας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκρουσιακής νοοτροπίας, ιδιοκτησιακής αντίληψης των θεσμών και έλλειψης κάθε διάθεσης για συναίνεση και συνεννόηση, που αποτελεί τον θεμελιακό λίθο για την αποτελεσματική αυτοδιοίκηση.

Η συγκεκριμένη φράση κυριάρχησε επί διήμερο και πανελλήνια στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης, που, όμως, είχαν αδιάφορη στάση για το συνέδριο και τις εργασίες του. Η ακραία αντιπαράθεση είχε ως αιτία τη διαφωνία για τον αξιόπιστο τρόπο ψηφοφορίας, γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία των δημάρχων να συνεννοηθούν ακόμα και στα αυτονόητα. Και είναι αυτονόητη η αξιοπιστία της ονομαστικής ψηφοφορίας, όταν υπάρχει και η παραμικρή αμφισβήτηση. Και αυτό εφαρμόζεται παντού και πάντοτε.

Οι δήμαρχοι δεν μπορεί να διεκδικούν αξιόπιστα και να απαιτούν σεβασμό από την κυβέρνηση, όταν ο αλληλοσεβασμός και η διάθεση συναίνεσης δεν αποτελούν δομικά στοιχεία στις μεταξύ τους σχέσεις. Όμως, στο συνέδριο της Καλαμάτας η κομματική αντιπαράθεση και η σύγκρουση δεν άφησε χώρο στη νηφαλιότητα και γι’ αυτό η ευθύνη βαρύνει περισσότερο το προεδρείο του συνεδρίου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ήδη ξεκίνησε μακρά περίοδος έντασης στην αυτοδιοίκηση, που δεν θα αφήσει χώρο για νηφαλιότητα, ορθολογισμό και ουσιαστική φροντίδα για την επίλυση προβλημάτων.

Σοβαρά θέματα για την αυτοδιοίκηση, με κάποια από τα οποία ασχολείται η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης» και τα σχετικά πρόστιμα, την προμήθεια των ψηφιακών υδρόμετρων, τη σχέση αυτοδιοικητικών στελεχών με αναπτυξιακές εταιρίες, μέχρι τα δυσώδη ευρήματα στη λειτουργία δέκα περίπου δημοτικών πολεοδομιών και αρκετά άλλα θέματα, κυρίως με ηθικά χαρακτηριστικά, θα βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα και θα τροφοδοτούν την αλληλοσύγκρουση παρατάξεων και συνδυασμών.

Η ένταση και η σύγκρουση για την εξουσία δεν επιτρέπει την ομόφωνη και ουσιαστική διεκδίκηση δίκαιων για την αυτοδιοίκηση αιτημάτων, όπως είναι η οικονομική στήριξη των Δήμων, η αύξηση των σταθερών πόρων, η αντικειμενική ένταξη έργων σε προγράμματα, ο διορισμός εξειδικευμένων υπαλλήλων και ο συνεχής θεσμικός εκσυγχρονισμός.

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο στο συνέδριο να είχε τεκμηριωθεί το «γιατί» οι πολεοδομίες (οι υπηρεσίες δόμησης και όχι τα χωροταξικά) δεν πρέπει να γίνουν υπηρεσία του Κτηματολογίου, όπως προτείνεται από το Τ.Ε.Ε, όταν μάλιστα 100 περίπου Δήμοι δεν διαθέτουν σχετική υπηρεσία. Ακόμα, δεν τεκμηριώθηκε το «γιατί» η συγχώνευση των ΔΕΥΑ, έστω σε επίπεδο Νομού, δεν αποτελεί εκσυγχρονιστικό μέτρο, όταν τα προβλήματα των ΔΕΥΑ είναι γνωστά και όταν το σύνολο των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης χρηματοδοτούνται από το κράτος και την Ε.Ε. Προφανώς συνδέονται με την ψηφοθηρική αντίληψη.

Ακόμα, κανένας δεν μίλησε για τη διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών και την υποβάθμιση της διοικητικής δομής των Δήμων από την πληθώρα ειδικών συνεργατών και συμβούλων, με καθαρά ψηφοθηρικό έργο. Επιπλέον, δεν εκφράσθηκε ενόχληση για την ανεξέλεγκτη διάθεση πόρων, και μάλιστα κατά προτεραιότητα, σε προβολή, διαφήμιση, θεάματα και ψηφοθηρικές εκδηλώσεις, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ζωτικές ανάγκες.

Το ετήσιο συνέδριο των Δήμων στην Καλαμάτα ήταν μια εκδρομή για τους πολλούς, σε μια όμορφη πόλη, με οικονομική επιβάρυνση φυσικά των πολιτών, αλλά με μηδαμινό όφελος για την αυτοδιοίκηση. Καταγράφηκαν τα συνήθη αιτήματα, η κυβέρνηση πρόβαλε το έργο της, όπως και τα κόμματα τις θέσεις τους. Όμως, αυτό που κυριάρχησε στο πανελλήνιο ήταν η εξωφρενική φράση του γραμματέα της ΚΕΔΕ προς τον δήμαρχο Αθηναίων «φύγε από εδώ, ρε ..εε».Τόσο καλά!!!

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