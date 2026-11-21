Πόσο πήγε το σακί; Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε εδώ στη Μεσσηνία όταν γυρίζει ο άλλος από το λιοτρίβι. Πενήντα κιλά ελιές λογαριάζουμε το σακί. Αν σου πει πέντε κιλά λάδι, ξέρεις ότι έδωσε λίγο. Για να πω εγώ πως είχαμε μια λογική απόδοση, περιμένω να περάσει τα οκτώ. Ύστερα ρωτάμε πώς βγήκε το λάδι, τι οξύτητα είχε. Κι αφού τα πούμε αυτά, έρχεται η ώρα της τιμής.

Πόσο το παίρνουν; ρωτάμε εμείς που μαζεύουμε τις ελιές. Πόσο θα το πληρώσω; ρωτάει ο άνθρωπος που βάζει το λάδι στο καλάθι του. Κι έχουν δίκιο και οι δυο. Ο ένας θέλει, όταν βγάλει τα έξοδα της χρονιάς, να του μείνει ένα μεροκάματο. Ο άλλος θέλει καλό λάδι στο τραπέζι του και να του φτάσουν τα χρήματα για τα υπόλοιπα ψώνια. Εδώ στην Καλαμάτα τις ξέρουμε και τις δυο αγωνίες.

Το μεροκάματο της οικογένειας

Μεγάλωσα στο Ελαιοχώρι κι έχω μαζέψει και συνεχίζω να μαζεύω ελιές με τα αδέλφια μου , γνωρίζοντας την πραγματικότητα .. Με χαμηλή απόδοση δεν βγαίνει να πληρώσουμε εργάτες. Μαζεύουμε όλη η οικογένεια. Άλλος αφήνει τη δουλειά του κι άλλος παίρνει μέρες από την άδειά του. Στρώνουμε τα δίχτυα, ραβδίζουμε, φορτώνουμε. Όσο λάδι κι αν βγάλει ο καρπός, το ίδιο βάρος σηκώνουμε.

Στον απολογισμό ξέρουμε πόσο πήγαν το λίπασμα, το όργωμα, τα καύσιμα, τα εργαλεία, η μεταφορά και το λιοτρίβι. Εκείνο το Σάββατο όμως που πήγαμε για κλάδεμα, πού το γράφουμε; Κι εκείνος που πέρασε την άδειά του σκυμμένος πάνω στα δίχτυα δούλεψε κι αυτός. Αν για να βγουν τα έξοδα πρέπει να μετρήσουμε το δικό μας μεροκάματο για μηδέν, τι μας έμεινε τελικά;

Κι ύστερα λες άστο

Κρατάς το λάδι του σπιτιού κι αν περισσέψει λίγο, θέλεις να το πουλήσεις για να καλύψεις κανένα έξοδο. Χρειάζομαι δελτίο για τον καρπό; Ποιος το εκδίδει; Πώς πουλάω το περίσσευμα; Τι δηλώνω στην εφορία; Φέτος δόθηκε υπό προϋποθέσεις παράταση για το ψηφιακό δελτίο μεταφοράς του καρπού στο λιοτρίβι. Για την πώληση λαδιού σε νοικοκυριό ισχύει το όριο των πέντε λίτρων ανά συσκευασία.

Αυτό ζητώ να καταλάβει η πολιτεία. Ο άνθρωπος με τις λίγες ρίζες τα λογαριάζει όλα μαζί. Πόσες μέρες θα λείψω, τι θα πληρώσω, τι θα μου μείνει; Κι ύστερα λες άστο. Στην αρχή το λες για το λάδι που σκέφτηκες να πουλήσεις. Ο φόβος μου είναι μήπως μια χρονιά το πεις και για το χωράφι.

Κι εγώ πόσο θα το αγοράζω;

Στις αρχές Νοεμβρίου οι πρώτες τιμές της Κορωνέικης στη Μεσσηνία κινήθηκαν γύρω στα τρία ευρώ το κιλό. Αν πουλήσεις σ’ αυτή την τιμή τα πέντε κιλά λάδι που έδωσε το σακί, παίρνεις δεκαπέντε ευρώ πριν αφαιρέσεις τα έξοδα. Για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εγώ θεωρώ δίκαιη μια τιμή παραγωγού κοντά στα 5,50 ευρώ το κιλό. Κι ο καταναλωτής δικαιούται να με ρωτήσει. Τα παραπάνω πάλι εγώ θα τα πληρώσω;

Ο παραγωγός πουλάει με το κιλό κι εμείς αγοράζουμε με το λίτρο. Με τις πρώτες εκείνες τιμές, η αξία ενός λίτρου στον παραγωγό έφτανε περίπου τα τρία ευρώ. Στα μέσα Νοεμβρίου βρίσκαμε στο ράφι τυποποιημένη Κορωνέικη γύρω στα οκτώ ευρώ το λίτρο. Στη διαδρομή πληρώνονται το δοχείο, η τυποποίηση, η μεταφορά, το κατάστημα κι ο φόρος. Ας μας δείξουν ένας συνεταιρισμός, ένας τυποποιητής κι ένα κατάστημα της Καλαμάτας τον λογαριασμό μιας δικής μας παρτίδας. Να δούμε αν χωράει καλύτερο μεροκάματο για τον παραγωγό στα χρήματα που ήδη δίνει η οικογένεια.

Γιατί το λέμε λαδάκι

Για μας το λάδι είναι η καρδιά της Μεσσηνίας. Όταν η σοδειά πάει άσχημα, τις «αρρυθμίες» τις νιώθει κι ο μαγαζάτορας που δεν έχει ούτε μία ελιά.

Λαδάκι το λέμε. Μ’ αυτό μαγειρεύουμε, τηγανίζουμε, νοστιμίζουμε τα χόρτα μας. Το χρησιμοποιούμε και στα παλιά μας γιατροσόφια, κρατάμε και λίγο για το καντήλι. Έτσι το γνωρίσαμε από τους γονείς μας.

Μια ευχή έχω. Να μη λείψει το λαδάκι από κανένα τραπέζι. Κι όταν μας ρωτήσουν αύριο τα παιδιά μας αξίζει να κρατήσουμε τις ελιές; , να μπορούμε να τους πούμε με την καρδιά μας ναι, αξίζει.