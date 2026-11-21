Στη τελευταία ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή Δυτικής Μάνης για το θέμα των 800m, εγκαλεί, εκτός από τη Πολεοδομία Καλαμάτας...(!) και την Αρχαιολογία Μεσσηνίας (!)

Γιατί άραγε; Τυχαία είναι η αναφορά;

Γιατί, διακόπηκαν πριν λίγες μέρες από τη Προϊσταμένη Εφορείας κα Μηλίτση, οι εκσκαφές εργασιών για τη διάνοιξη μεγάλου δρόμου σε αγροτεμάχιο, οικισμού Δ.Ε Λεύκτρου με προφανή σκοπό την οικοδόμηση....;

Γνωρίζει κάτι ο Δήμαρχος;

Έλαβε έγγραφο ενημέρωσης πριν δέκα μέρες από τη Προϊσταμένη, ο άμεσος συνεργάτης του Δημάρχου για εργασίες χωρίς την απαιτούμενη γνωμοδότηση από την υπηρεσία;

Είναι αλήθεια ότι, ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της ΕΦΑ Μεσσηνίας και μετά από έγγραφο της κας Μηλίτση, το Αστυνομικό Τμήμα Δ. Μάνης διέκοψε εργασίες κοντά σε υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο του συγκεκριμένου οικισμού;

Είναι αλήθεια ότι ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας;

Τι λέει για όλα αυτά ο Δήμαρχος;

Ξέρει τίποτα;

Τελικά, φταίνε οι προϊσταμένες κυρίες Αγρίου και Μηλίτση (σύμφωνα με τη τελευταία ανακοίνωση του Δημάρχου...(!)) που για αυτόν, εκφράζουν προσωπική άποψη και δεν σέβονται τη νομοθεσία;

Ή τώρα, μετά από αυτόν τον πρωτόγνωρο διασυρμό προσώπων και υπηρεσιών.... άλλαξαν γνώμη, ανακαλύπτοντας ξαφνικά, υψηλότερες ευθύνες;

Μήπως, θα πρέπει να εξεταστεί κάποια στιγμή και η διαστρέβλωση του ΠΔ του 1982 από ορισμένους, εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα.... και να δούμε επιτέλους σοβαρά το χωροταξικό της περιοχής;

Αν ζούσε ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης εμπνευστής των πολεοδομικών διατάξεων του 82 που πολλοί συνάδελφοι του τον επικαλούνται, παρερμηνεύοντας τον, θα τους είχε κυνηγήσει με το μαστίγιο... όπως είχε κάνει ο Χριστός με τους εμπόρους στον Ναό του Σολομώντα.

Η φιλοσοφία του τότε υπουργού Περιβάλλοντος ήταν διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα... και στόχευε στο ζωντάνεμα των μικρών χωριών, στο τέλος της αυθαιρεσίας, στη προστασία του κοινόχρηστου χώρου αλλά και στη δημιουργία υποδομών.

Τι έχει εφαρμοστεί από όλα αυτά;

Μια άναρχη κατάσταση στη δόμηση με απρόβλεπτα αποτελέσματα.... που διαρκώς αλλάζει τη φυσιογνωμία της Μάνης.

Πότε για όλα αυτά θα δοθούν επιτέλους πειστικές εξηγήσεις, μέσα στα όργανα του Δήμου; Εκεί, που οφείλονται απαντήσεις και όχι από εδώ και από εκεί...

Τι είναι αυτό που φοβίζει και αποφεύγεται, επανειλημμένα από τη Δημοτική Αρχή;

Οι δημότες απαιτούν υπεύθυνη ενημέρωση και ενέργειες συλλογικές, έστω και τώρα.... ώστε, όλο αυτό που δημιουργήθηκε με δική τους ευθύνη... να ξεπεραστεί χωρίς άλλες αρνητικές επιπτώσεις για τη περιοχή.... όσο αυτό, είναι πλέον εφικτό...