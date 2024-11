Μοσχαρίσια μπριζόλα κιλότου στην σχάρα με πικάντικη μαρινάδα

Συνήθως κόβονται σε πάχος 2 εκατοστών, αλλά υπάρχει και πιο λεπτή κοπή και οι μπριζόλες αυτές είναι γνωστές ως Minute Steaks, δηλαδή του λεπτού, οι οποίες είναι πολύ καλές για ένα γρήγορο ψήσιμο στα κάρβουνα.

Το μεστό κρέας του μοσχαρίσιου κιλότου σε συνδυασμό με την μπαχαρένια, μυρωδάτη και λίγο πικάντικη μαρινάδα jerk από την Τζαμάικα, δίνει άλλη αίσθηση στη συνταγή.

Χρόνος προετοιμασίας : 30 λεπτά

Χρόνος αναμονής : 30 λεπτά

Χρόνος ψησίματος : 15 λεπτά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτομα

4 μπριζόλες από μοσχαρίσιο κιλότο, περίπου 200γρ. η μία και πάχους 2 εκ.



Για την μαρινάδα Jerk

2 κ.σ. σάλτσα Worcestershire

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες (crushed)

1 κ.γ. allspice (από ½ περίπου κ.γ κανέλα, γαρίφαλο και μοσχοκάρυδο σκόνη)

½ κ.γ. τζίντζερ

½ κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

Αλάτι και χοντροκομμένο πιπέρι

Για την σαλάτα λαχανο καλαμποκιού

1 μεγάλο φλιτζ. τσαγ. (200 γρ.) καλαμπόκι κατεψυγμένο και βρασμένο καλαμπόκι

½ μικρό λάχανο ψιλοκομμένο

¼ του φλιτζ. τσαγ.(75 γρ.) μαγιονέζα

¼ του φλιτζ. τσαγ. κόκκινες και πράσινες πιπεριές, κομμένες σε λεπτές φέτες

2 καρότα, ξεφλουδισμένα, κομμένα σε στικς (στο μέγεθος του σπίρτου)

½ ματσάκι φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα

Το ξύσμα και ο χυμός από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι



ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για να φτιάξετε τη μαρινάδα : σε ένα βαθύ μπολ, αναμιγνύετε όλα τα υλικά εκτός από τα φύλλα ρόκας. Αλατοπιπερώνετε και ανακατεύετε να ομογενοποιηθούν. Προσθέτετε τις μπριζόλες και τις γυρίζετε από όλες τις πλευρές να πάει παντού η μαρινάδα. Σκεπάζετε το μπολ με διαφανή μεμβράνη και αφήνετε στην άκρη για τουλάχιστον 30 λεπτά να μαριναριστούν. Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να τις κλείσετε μαζί με την μαρινάδα σε μια σακούλα zip-lock.

Για την σαλάτα καλαμποκιού : βράζετε το κατεψυγμένο καλαμπόκι για 5 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσει, το στραγγίζετε και το ξεπλένετε με κρύο νερό. Το στραγγίζετε περεταίρω πάνω σε χαρτί κουζίνας. Εάν χρησιμοποιήσετε καλαμπόκι κονσέρβας, απλώς το ξεπλένετε με κρύο νερό και το στραγγίζετε σε χαρτί κουζίνας. Σε ένα μπολ σαλάτας, βάζετε το καλαμπόκι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, αλατοπιπερώνετε και αφήνετε την σαλάτα στην άκρη, μέχρι να την χρειαστείτε.

Ζεσταίνετε το μπάρμπεκιου ή μια απλή ψησταριά με κάρβουνα σε υψηλή θερμοκρασία. Βγάζετε τις μπριζόλες από την μαρινάδα τους, στραγγίζετε την περίσσια μαρινάδα και τις ψήνετε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας τις ψήνετε σε medium-rare (57ο C), medium (63ο C) ή medium well (66ο C). Ιδανικά, χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο κρέατος για καλύτερα και πιο σίγουρα αποτελέσματα.

Όταν ψηθούν οι μπριζόλες, τις βγάζετε από την φωτιά σε ένα δίσκο ή ένα ξύλινο πλατό, χαλαρά καλυμμένες με αλουμινόχαρτο και τις αφήνετε να «ξεκουραστούν» για 5-10 λεπτά.

Κόβετε τις μπριζόλες σε λεπτές φέτες, και τις σερβίρετε σε μια μεγάλη πιατέλα με την σαλάτα καλαμποκιού (cornslaw).

Πηγή: female-g.com/