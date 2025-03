"Σαρακοστιανά" - Μεσογειακή, νηστήσιμη, χορτοφαγική κουζίνα

Ενα βιβλίο για τη μεσογειακή, νηστήσιμη, χορτοφαγική κουζίνα. 387 συνταγές που μυρίζουν Ελλάδα και γεμίζουν το τραπέζι μας με τα υλικά της παραδοσιακής κουζίνας. Τα Σαρακοστιανά υπογραμμίζουν τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την άρρηκτη σύνδεση της σωματικής και της πνευματικής υγείας. Προβάλλουν παραδοσιακές πατροπαράδοτες συνταγές εμπλουτισμένες με νέους συνδυασμούς. Συνταιριάζουν τη διατροφή μας με το σημερινό τρόπο ζωής.

- Με νέο φωτογραφικό υλικό.

- Με πρωτότυπες συνταγές για το καθημερινό τραπέζι, το σχολείο, τη δουλειά, τη γιορτή και την παρέα.

- Με κείμενα Πατέρων που σχολιάζουν και αναδεικνύουν την ορθόδοξη παράδοση της νηστείας.

- Με πρακτικές οδηγίες, γλωσσάρι και πίνακα για τις ημέρες νηστείας όλο το χρόνο.

Η Γεωργία Κοφινά είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας-ερευνήτρια γαστρονομίας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική. Έλαβε πτυχίο ΒΑ στην Ιστορία από το University of North Carolina. Το 1976 μετακόμισε οικογενειακώς στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε με την ελληνική γαστρονομία και συνέγραψε με την Μαριγούλα Κοκκίνου το βιβλίο Σαρακοστιανά, που κυκλοφορεί από το 1986 με πάνω από 85,000 πωλήσεις. Έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια ελληνικής κουζίνας και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια γαστρονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διάφορες εταιρείες τροφίμων δημιουργώντας συνταγές για τα προϊόντα τους. Για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με τα περιοδικά ΜΕΝΟΥ, Greek Gourmetraveler, Insider, την ιστοσελίδα www.gourmed.gr. και την ελληνο-αμερικάνικη εφημερίδα National Herald. Έχει εμφανιστεί σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα παρουσιάζοντας την παραδοσιακή και δημιουργική ελληνική κουζίνα. Τα τελευταία 14 χρόνια εργάζεται στο Alpine Center for Hotel and Tourism Management που αποτελεί τμήμα του Κολλεγίου City Unity, διδάσκοντας οργάνωση μενού και διατροφή, όπως και πρακτικά μαθήματα στα πλαίσια της παραδοσιακής ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Με το περιοδικό OLIVE συνεργάζεται από το πρώτο τεύχος της κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.