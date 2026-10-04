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Κυριακή, 04 Οκτωβρίου 2026 17:56

Κανονική ζούγκλα

Γράφτηκε από τον

Κανονική ζούγκλα

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Ζούγκλα κανονική η εικόνα στο ρέμα των Αγίων Αναργύρων, στο τελευταίο τμήμα που παραμένει ανοιχτό, στις οδούς Βαγγέλη Δράκου και Κώστα Παρθένη.

Σε περίπτωση που βρέξει με διάρκεια κι ένταση, η πρόκληση πλημμύρας με καταστροφές είναι σχεδόν βέβαιη. Ιδια και χειρότερη με του Σεπτεμβρίου του 2026. Και δεν θα φταίει η μοίρα μας και η κλιματική αλλαγή.

Γ.Σ.

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