Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια

Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί η κατάληψη πεζοδρομίων από σταθμευμένα Ι.Χ. στο κέντρο της Καλαμάτας, με τους πεζούς να αναγκάζονται συχνά να κάνουν ελιγμούς ή ακόμη και να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα.