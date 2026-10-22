eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026 16:00

Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια

Γράφτηκε από τον

Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια

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Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί η κατάληψη πεζοδρομίων από σταθμευμένα Ι.Χ. στο κέντρο της Καλαμάτας, με τους πεζούς να αναγκάζονται συχνά να κάνουν ελιγμούς ή ακόμη και να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα.

Μπορεί οι αναπλάσεις να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πόλη πιο φιλική και προσβάσιμη στους πεζούς, ωστόσο τέτοιες εικόνες ακυρώνουν στην πράξη κάθε προσπάθεια.

T.Αν.

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