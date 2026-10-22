Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια

16:00 22/10
Μπορεί οι αναπλάσεις να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πόλη πιο φιλική και προσβάσιμη στους πεζούς, ωστόσο τέτοιες εικόνες ακυρώνουν στην πράξη κάθε προσπάθεια.
T.Αν.
Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί η κατάληψη πεζοδρομίων από σταθμευμένα Ι.Χ. στο κέντρο της Καλαμάτας, με τους πεζούς να αναγκάζονται συχνά να κάνουν ελιγμούς ή ακόμη και να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα.
Μπορεί οι αναπλάσεις να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πόλη πιο φιλική και προσβάσιμη στους πεζούς, ωστόσο τέτοιες εικόνες ακυρώνουν στην πράξη κάθε προσπάθεια.
T.Αν.