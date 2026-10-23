“Ακυρο” στο Astoria Grande

Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τσαπόγας συνέδεσε την έλλειψη χώρου με την παραμονή δύο μεγάλων γιοτ στο λιμάνι, επισημαίνοντας το οικονομικό όφελος που χάνει η περιοχή από τη μη προσέγγιση του κρουαζιερόπλοιου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ηλίας Κουτίβας τόνισε ότι τα 150 άτομα των δύο σκαφών στηρίζουν την τοπική αγορά με τις αγορές και την κατανάλωσή τους στην πόλη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο ένα σκάφος πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και πως δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για το κρουαζιερόπλοιο.