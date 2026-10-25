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Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 11:09

Μοναδικό θέαμα

Γράφτηκε από τον

Μοναδικό θέαμα

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Για ακόμη μία χρονιά, τα «Ναυαρίνεια» πρόσφεραν ένα μοναδικό θέαμα, με την αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας στο λιμάνι της Πύλου να καθηλώνει τους θεατές.

Τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό έδωσαν μια ξεχωριστή διάσταση στην εκδήλωση, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς.
Χαρακτηριστική είναι η λήψη με drone του Νίκου Τσιακαλάκη, που αποτυπώνει από ψηλά τη μαγεία της βραδιάς και το φαντασμαγορικό σκηνικό πάνω από το λιμάνι.
Τ.Αν.

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