Επικίνδυνη λακκούβα

Παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης χρειάζονται σε αρκετά σημεία της οδού Ακρίτα, όπως επισημαίνουν οδηγοί που διέρχονται καθημερινά από την περιοχή.

Ιδιαίτερα στο εικονιζόμενο τμήμα, λίγο πριν από την οδό Πραξιτέλους, η λακκούβα που έχει σχηματιστεί είναι αρκετά βαθιά, εγκυμονώντας κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, σε περίπτωση βροχόπτωσης, όταν καλύπτεται από νερό και δεν είναι ορατή, ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών ή ακόμη και ατυχήματος αυξάνεται.

Τ.Αν.