Επικίνδυνη λακκούβα

Ιδιαίτερα στο εικονιζόμενο τμήμα, λίγο πριν από την οδό Πραξιτέλους, η λακκούβα που έχει σχηματιστεί είναι αρκετά βαθιά, εγκυμονώντας κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα.
Μάλιστα, σε περίπτωση βροχόπτωσης, όταν καλύπτεται από νερό και δεν είναι ορατή, ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών ή ακόμη και ατυχήματος αυξάνεται.
Τ.Αν.
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 14:05
Επικίνδυνη λακκούβαΓράφτηκε από τον Τάσος Ανδρικόπουλος
Παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης χρειάζονται σε αρκετά σημεία της οδού Ακρίτα, όπως επισημαίνουν οδηγοί που διέρχονται καθημερινά από την περιοχή.
Ιδιαίτερα στο εικονιζόμενο τμήμα, λίγο πριν από την οδό Πραξιτέλους, η λακκούβα που έχει σχηματιστεί είναι αρκετά βαθιά, εγκυμονώντας κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα.
Κατηγορία Σχόλια