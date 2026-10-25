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Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026 14:05

Επικίνδυνη λακκούβα

Γράφτηκε από τον

Επικίνδυνη λακκούβα

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Παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης χρειάζονται σε αρκετά σημεία της οδού Ακρίτα, όπως επισημαίνουν οδηγοί που διέρχονται καθημερινά από την περιοχή.

Ιδιαίτερα στο εικονιζόμενο τμήμα, λίγο πριν από την οδό Πραξιτέλους, η λακκούβα που έχει σχηματιστεί είναι αρκετά βαθιά, εγκυμονώντας κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα.
Μάλιστα, σε περίπτωση βροχόπτωσης, όταν καλύπτεται από νερό και δεν είναι ορατή, ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών ή ακόμη και ατυχήματος αυξάνεται.
Τ.Αν.

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