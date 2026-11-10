eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026 20:24

Αμεση αποκατάσταση

Γράφτηκε από τον

Αμεση αποκατάσταση

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Αμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Καλαμάτας στο σχόλιο μας για την επικίνδυνη πρόσβαση των ΑμεΑ στον πεζόδρομο της Ιατροπούλου, στο ύψος της Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Συνεργείο πραγματοποιούσε χθες εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης, ώστε τα ΑμεΑ να μπορούν να κινούνται και να προσεγγίζουν με ασφάλεια τον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης.
Γ.Σ.

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