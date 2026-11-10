Αμεση αποκατάσταση

Αμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Καλαμάτας στο σχόλιο μας για την επικίνδυνη πρόσβαση των ΑμεΑ στον πεζόδρομο της Ιατροπούλου, στο ύψος της Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Συνεργείο πραγματοποιούσε χθες εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης, ώστε τα ΑμεΑ να μπορούν να κινούνται και να προσεγγίζουν με ασφάλεια τον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης.

Γ.Σ.