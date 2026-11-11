Η εικόνα του info kiosk

Την ώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση για το κατά πόσο η κρουαζιέρα ωφελεί ουσιαστικά την Καλαμάτα, αξίζει να δοθεί προσοχή και σε ορισμένες λεπτομέρειες που διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα της πόλης στους επισκέπτες.

Μία από αυτές είναι το info kiosk στο λιμάνι, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και την καθοδήγηση των επιβατών. Η σημερινή του εικόνα, ωστόσο, με την όψη του να θυμίζει σκουριασμένη κατασκευή, κάτι που γίνεται αντιληπτό ακόμη και από απόσταση, δεν δημιουργεί την καλύτερη πρώτη εντύπωση.

Ένα απλό βάψιμο και ενδεχομένως η τοποθέτηση μιας καλαίσθητης μακέτας στην πλευρά που αντικρίζει τα κρουαζιερόπλοια θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα του, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της πόλης.