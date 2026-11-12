Η Καλαμάτα φορά τα γιορτινά της

Από τον πεζόδρομο της Αριστομένους ξεκίνησε, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, η τοποθέτηση και φωταγώγηση του εορταστικού διακόσμου της Καλαμάτας, δίνοντας μια ευχάριστη νότα στο κέντρο της πόλης.

Η συνέχεια αναμένεται την ερχόμενη Κυριακή, με την τοποθέτηση των τριών ελάτων στην κεντρική πλατεία, στο λιμάνι και στην πλατεία 23ης Μαρτίου, με την πόλη σιγά - σιγά να μπαίνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.