eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 10:53

Ξεχασμένες αφίσες

Γράφτηκε από τον

Ξεχασμένες αφίσες

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Εκδήλωση του… Αυγούστου εξακολουθεί να διαφημίζεται στο λιμάνι της Καλαμάτας, στο ύψος του Πανελληνίου.

Οι ξεχασμένες αφίσες - μπάνερ αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, με τους διοργανωτές να φροντίζουν για την τοποθέτησή τους, αλλά να αμελούν την αφαίρεσή τους μετά το τέλος των εκδηλώσεων.

Η προβολή, όμως, έχει και ημερομηνία λήξης.

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