Εκδήλωση του… Αυγούστου εξακολουθεί να διαφημίζεται στο λιμάνι της Καλαμάτας, στο ύψος του Πανελληνίου.

Οι ξεχασμένες αφίσες - μπάνερ αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, με τους διοργανωτές να φροντίζουν για την τοποθέτησή τους, αλλά να αμελούν την αφαίρεσή τους μετά το τέλος των εκδηλώσεων.

Η προβολή, όμως, έχει και ημερομηνία λήξης.