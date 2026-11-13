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Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 18:06

Παρατημένο Seatrac στο Ακρογιάλι Αβίας

Γράφτηκε από τον

Παρατημένο Seatrac στο Ακρογιάλι Αβίας

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Διαμαρτυρία δεχθήκαμε χθες, για το Seatrac στο Ακρογιάλι Αβίας, που μαζεύτηκε από τον Δήμο Δυτικής Μάνης, αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό παρατημένο στην παραλία κι εκτεθειμένο στους κινδύνους να παρασυρθεί από τη θάλασσα.

Για επιβεβαίωση οι διαμαρτυρόμενοι μας έστειλαν και τη φωτογραφία με το παρατημένο μηχάνημα στην παραλία. Το συντομότερο δυνατό, σήμερα κιόλας, το Seatrac πρέπει να απομακρυνθεί, να φυλαχθεί και να προστατευτεί για το επόμενο καλοκαίρι.

Γ.Σ.

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