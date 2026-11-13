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Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 19:22

Έτοιμα να αποκολληθούν

Γράφτηκε από τον

Έτοιμα να αποκολληθούν

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Ορισμένα από τα πλαστικά κολωνάκια επί της Ναυαρίνου είναι έτοιμα να αποκολληθούν, καθώς οι βίδες στήριξής τους έχουν χαλαρώσει και απέχουν μόλις λίγα χιλιοστά από το να βγουν εντελώς.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επιδιόρθωση, αλλά και αντικατάσταση όσων έχουν καταστραφεί πλήρως, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο όσο και σε άλλους δρόμους της πόλης.

Τ.Αν.

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