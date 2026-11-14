eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 10:16

Ζητούν άμεσο καθαρισμό

Γράφτηκε από τον

Ζητούν άμεσο καθαρισμό

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Γεμάτο πέτρες και άλλα φερτά υλικά είναι το Πολιτέικο ρέμα στο ύψος της γέφυρας της οδού Κρήτης με τους περίοικους να ζητούν άμεσο καθαρισμό.

Κι αυτό διότι φοβούνται, ότι όταν αρχίσουν οι πολλές βροχές το ρέμα δεν θα μπορεί να ανταποκριθείς και ότι θα έρθουν τα χειρότερα. Όπως και να έχει η εικόνα από μόνη της… φωνάζει για καθαρισμό.

 

Δ.Πλ.

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