Επισήμανση για QR codes

Με αφορμή το ρεπορτάζ της “Ε” για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα, αναγνώστριά μας επανέφερε μια πρόταση που θα μπορούσε να εμπλουτίσει την εμπειρία της επίσκεψης, την τοποθέτηση QR codes στα εκθέματα, ώστε το κοινό να γνωρίζει την ιστορία τους εύκολα και άμεσα, μέσα από το κινητό του.