Ο παραγωγός καφέ εισπράττει 2 έως 3 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής πληρώνει 25 έως 32 ευρώ. Στις καφετέριες της Καλαμάτας, μάλιστα, πληρώνουμε αγόγγυστα 3,5 έως 4 ευρώ για έναν εσπρέσο από 7 γραμμάρια καφέ. Δηλαδή, πάνω από 500 ευρώ το κιλό σερβιρισμένο!
Εκεί, βέβαια, αναγνωρίζουμε λειτουργικά έξοδα, μισθούς και επιχειρηματικό κέρδος. Στο ελαιόλαδο ανακαλύπτουμε μόνο μεσάζοντες και αισχροκέρδεια. Φαίνεται ότι η ταξική μας συνείδηση ξυπνάει στο ελαιοτριβείο και αποκοιμιέται στην καφετέρια.