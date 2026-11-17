Αφού αρνούμαστε πεισματικά να συζητήσουμε σοβαρά για την παραγωγικότητα της ελαιοκαλλιέργειας και αναλύουμε καθημερινά την τιμή παραγωγού και την τιμή στο ράφι, ας ρίξουμε μια ματιά και στον καφέ για να κάνουμε συγκρίσεις.

Ο παραγωγός καφέ εισπράττει 2 έως 3 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής πληρώνει 25 έως 32 ευρώ. Στις καφετέριες της Καλαμάτας, μάλιστα, πληρώνουμε αγόγγυστα 3,5 έως 4 ευρώ για έναν εσπρέσο από 7 γραμμάρια καφέ. Δηλαδή, πάνω από 500 ευρώ το κιλό σερβιρισμένο!

Εκεί, βέβαια, αναγνωρίζουμε λειτουργικά έξοδα, μισθούς και επιχειρηματικό κέρδος. Στο ελαιόλαδο ανακαλύπτουμε μόνο μεσάζοντες και αισχροκέρδεια. Φαίνεται ότι η ταξική μας συνείδηση ξυπνάει στο ελαιοτριβείο και αποκοιμιέται στην καφετέρια.