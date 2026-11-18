Χθες το μεσημέρι έγινε στην Ανθεια η κηδεία του Γιάννη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής σε αγροτική περιοχή στο Μαγγανιακό.

Η οικογένεια του άτυχου 73χρονου πήρε την απόφαση αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στην Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας, κάνοντας σχετική παράκληση σε συγγενείς και φίλους. Οι εθελοντές της ΟΑΚ συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του Γιάννη Γιαννακόπουλου, με την οικογένεια του να τους “ευχαριστεί” με αυτό τον τρόπο.

Το σίγουρο είναι πως τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πιάσουν τόπο, μιας και πρόκειται για μια εθελοντική οργάνωση με σημαντική προσφορά στην πολιτική προστασία του νομού τα τελευταία χρόνια.

Κ.Ηλ.