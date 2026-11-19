Με γεμάτα καρότσια στα σούπερ μάρκετ και, κατ’ επέκταση, γεμάτα ντουλάπια στο σπίτι στήθηκε τις τελευταίες ημέρες το «κιτ επιβίωσης» των 72 ωρών που συστήνει η Κομισιόν.

Στο TikTok, η σύσταση συνδέθηκε με θεωρίες για γενικό μπλακάουτ 72 ωρών, αρχικά στις 13 και έπειτα στις 17 Νοεμβρίου.

Τα βίντεο με τρόφιμα πρώτης ανάγκης έδιναν και έπαιρναν, ενώ κάποιοι προμηθεύτηκαν ακόμη και ραδιόφωνα.

Η αντίδραση ήταν γνώριμη, με εικόνες που θύμισαν τα capital controls του 2015 και το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020. Ανησυχία υπήρξε ξανά με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μέσα στην αβεβαιότητα, είναι κατανοητό να θέλει κανείς να νιώσει προετοιμασμένος. Όταν όμως όλο και περισσότεροι ενημερώνονται από ανώνυμες ή αναξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο, μια φήμη μπορεί εύκολα να πάρει τη δύναμη είδησης.