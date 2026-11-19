Η εικόνα είναι άθλια κι επιβεβαιώνει πως κάποιοι συμπολίτες μας δεν έχουν σχέση με την περιβαλλοντική συνείδηση, την καθαριότητα και την ομορφιά του τόπου μας.
Γ.Σ.
Μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να έχει βάλει απαγορευτική πινακίδα, να μαζεύει κατά καιρούς τα σκουπίδια και να καθαρίζει τον χώρο, ο σκουπιδότοπος της ντροπής και της βρωμιάς, όμως, όλο και “ξαναφυτρώνει” δίπλα στον ποταμό Αρι, στη δυτική πλευρά προς τον Μπουρνιά.
Η εικόνα είναι άθλια κι επιβεβαιώνει πως κάποιοι συμπολίτες μας δεν έχουν σχέση με την περιβαλλοντική συνείδηση, την καθαριότητα και την ομορφιά του τόπου μας.
Γ.Σ.