Μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να έχει βάλει απαγορευτική πινακίδα, να μαζεύει κατά καιρούς τα σκουπίδια και να καθαρίζει τον χώρο, ο σκουπιδότοπος της ντροπής και της βρωμιάς, όμως, όλο και “ξαναφυτρώνει” δίπλα στον ποταμό Αρι, στη δυτική πλευρά προς τον Μπουρνιά.