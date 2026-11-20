Τον δικό τους ξεχωριστό τόνο δίνουν και φέτος τα καταστήματα της Καλαμάτας στον εορταστικό παλμό της πόλης.

Με βιτρίνες που κερδίζουν τις εντυπώσεις, οι επιχειρήσεις ανεβάζουν κάθε χρόνο ψηλότερα τον πήχη και συμβάλλουν στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης, η οποία αποτελεί διαχρονικά αφορμή για έξοδο.

Τ.Αν.