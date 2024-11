Aυτή η ευρωπαϊκή πόλη είναι η καλύτερη στον κόσμο για φαγητό

Από τα δανέζικα open sandwiches και το τουρκικό köfte μέχρι τον ισλανδικό καρχαρία και τα τεράστια τηγάνια με ισπανική παέγια, τα φαγητά στην Ευρώπη διατίθενται σε όλα τα σχήματα, μεγέθη και γεύσεις. Αλλά υπάρχει μόνο μία ευρωπαϊκή πόλη που μπορεί επίσημα να πει ότι έχει την καλύτερη σκηνή φαγητού στον πλανήτη.

Το διεθνές αναγνωρισμένο Time Out έκανε έρευνα ρωτώντας χιλιάδες ντόπιους σχετικά με το φαγητό στην πόλη τους για να βοηθήσουν να καταλήξει σε μια νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων στον κόσμο για φαγητό , και η Νάπολη βαθμολογήθηκε ως η καλύτερη για την ποιότητα και την προσιτή τιμή της.

Η απόδειξη είναι στην πίτσα. Η προετοιμασία και η κοινή χρήση φαγητού βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας της Ιταλίας , από τα ζεστά, χορταστικά πιάτα που σερβίρονται στο Βορρά μέχρι όλα τα φρέσκα θαλασσινά που καταναλώνονται στα νησιά. Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είναι γνωστή η Ιταλία, αυτό είναι η πίτσα, και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τις μαργαρίτες στη Νάπολη (μερικές φορές για μόλις 1 ευρώ το κομμάτι).



Η Νάπολη δεν ήταν η μόνη πόλη στην Ευρώπη που μπήκε στη λίστα. Η Λίβερπουλ ήρθε στο νούμερο 11, χάρη στη γενναιόδωρη βοήθεια των συναρπαστικών νέων ντόπιων σεφ, και η Σεβίλλη κατατάχθηκε στην 13η θέση, με την τοπική συγγραφέα Άννα Καμίνσκι να λέει ότι η γαστρονομική σκηνή της πόλης «ήταν από τις πιο συναρπαστικές στην Ισπανία εδώ και χρόνια».

Το Πόρτο , η Λυών και η Κοπεγχάγη μπήκαν στο top 20 μας και η Μαδρίτη ήταν η επιλογή που ονομάστηκε από τον σεφ Michael Ayoub του Fornino στο Time Out Market New York , ο οποίος είπε στο Time Out: «Η Μαδρίτη είναι ένας θησαυρός πολιτιστικών θαυμάτων, με πλούσια κουλτούρα και βαθιά ιστορική κληρονομιά. Είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες πόλεις του κόσμου – για φαγητό και οτιδήποτε άλλο».

