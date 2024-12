Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2025

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Συνεχίζοντας μια διαδρομή των τελευταίων χρόνων με επιλογές ευρύτατα φεστιβαλικές, οι Χρυσές Σφαίρες με τις φετινές τους υποψηφιότητες επιβεβαιώνουν το status ορισμένων τίτλων ως οσκαρικά φαβορί: Το “Emilia Perez” με 10 υποψηφιότητες (περισσότερες από κάθε άλλη ταινία στην ιστορία των Σφαιρών) επελαύνει, ενώ πολύ ισχυρή παρουσία έχουν άλλες ταινίες με μεγάλες ελπίδες, όπως το “Anora” του Χρυσού Φοίνικα, το “Κονκλάβιο”, το “Brutalist” αλλά και το “Wicked”.

Οι δύο ταινίες που πάντως φαίνεται να κερδίζουν περισσότερο από αυτές τις υποψηφιότητες είναι -για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία- το “Substance” και το “Όλα Όσα Φανταζόμαστε Ως Φως”. Η κωμωδία τρόμου πήρε το μάξιμουμ των υποψηφιοτήτων που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, προτεινόμενη για Α’ και Β’ Γυναικείο Ρόλο, Σκηνοθεσία, Σενάριο και φυσικά Ταινία. Επιβεβαιώνοντας το ρόλο του φιλμ ως πιθανό οσκαρικό παίχτη παρά το ακραίο του θέματος και των εικόνων του. Από την άλλη, το “Φως” είναι η ινδική ταινία που υμνήθηκε όσο λίγες από την κριτική (αλλά και το κοινό) φέτος, ανακηρύχθηκε #1 ταινία της χρονιάς από το Sight & Sound και κέρδισε Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες, όμως η Ινδία επέλεξε για πολιτικούς λόγους να μη την στείλει στα Όσκαρ, αποκλείοντάς την από τη διεκδίκηση του Όσκαρ Διεθνούς Φιλμ. Η υποψηφιότητα της Παγιάλ Καπάντια όμως για Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας θέτει το φιλμ ως σοβαρό διεκδικητή και εκτός ξενόγλωσσου πεδίου, εφόσον η Ακαδημία το επιθυμήσει.

Πολύ καλή παρουσία επίσης για την δραμεντί “A Real Pain” του Τζέσι Άιζενμπεργκ, αξιοσημείωτη η διπλή υποψηφιότητα του Σεμπάστιαν Σταν (για το “Apprentice” και το “A Different Man”), ενώ υποψήφια για Σφαίρα Α’ Γυναικείου βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί για το “Maria” και υποψήφιος για Σφαίρα Α’ Ανδρικού ο Τζέσι Πλέμονς για το “Ιστορίες Καλοσύνης” του Γιώργου Λάνθιμου.

Αίσθηση προκάλεσαν κάποιες ηχηρές απουσίες πάντως, ανάμεσά τους ο Ντενί Βιλνέβ του “Dune: Μέρος Δεύτερο” και η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ του “Hard Truths” του Μάικ Λι από τις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Στα τηλεοπτικά, είχαμε την αναμενόμενη ηχηρή εμφάνιση σειρών όπως τα “The Bear”, “Shogun” και “Only Murders in the Building”, με ισχυρή παρουσία επίσης από “Slow Horses” με τον Γκάρι Όλντμαν, το φρέσκο “Day of the Jackal” με τον Έντι Ρεντμέιν, το “Mr. and Mrs. Smith” και το “The Penguin”.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2025 στο Beverly Hilton τους Λος Άντζελες.

