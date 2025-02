Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ

Η Ρομπέρτα Φλακ, τραγουδίστρια και πιανίστρια, είχε βραβευτεί με βραβείο Grammy και μεταξύ άλλων ξεχώρισε για τις μεγάλες της επιτυχίες: «Killing Me Softly with His Song» και «The First Time Ever I Saw Your Face».

Σύμφωνα με το Associated Press, πέθανε στο σπίτι της περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Φλακ ανακοίνωσε το 2022 ότι έπασχε από ALS, κοινώς γνωστή ως νόσος του Λου Γκέριγκ, και δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει,

Λίγο γνωστή πριν από τις αρχές της δεκαετίας του '30, η Φλανκ έγινε εν μια νυκτί σταρ αφού ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε το «The First Time I Ever Saw Your Face» ως «χαλί» για μια από τις πιο αξιομνημόνευτες και σαφείς ερωτικές σκηνές του κινηματογράφου, μεταξύ του ηθοποιού και της Ντόνα Μιλς στην ταινία του 1971 «Play Misty for Me».

Η σιωπηλή, υμνοειδής μπαλάντα, με τη χαριτωμένη σοπράνο της Φλακ να επιπλέει πάνω σε ένα κρεβάτι από απαλά έγχορδα και πιάνο, κατέκτησε την κορυφή του ποπ chart του Μπίλμπορντ το 1972 και έλαβε το βραβείο Grammy για δίσκο της χρονιάς. Το 1973, «ισοφάρισε» και τα δύο επιτεύγματα με το «Killing Me Softly», και έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που κέρδισε διαδοχικά Grammy για τον καλύτερο δίσκο.

Ήταν μια κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια που ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον μουσικό της τζαζ Les McCann, ο οποίος αργότερα έγραψε ότι «η φωνή της άγγιξε, χτύπησε, παγίδευσε και κλώτσησε κάθε συναίσθημα που γνώρισα ποτέ». Αρκετά ευπροσάρμοστη ώστε να ανακαλέσει το up-tempo gospel πάθος της Αρέθα Φράνκλιν, η Φλακ συχνά προτιμούσε μια πιο στοχαστική και μετρημένη προσέγγιση.

Για τους πολλούς θαυμαστές της Φλακ, ήταν μια εκλεπτυσμένη και τολμηρή νέα παρουσία στον κόσμο της μουσικής και στα κοινωνικά κινήματα της εποχής, με φίλους της τον αιδεσιμότατο Jesse Jackson και την Angela Davis, την οποία η τραγουδίστρια επισκέφθηκε στη φυλακή ενώ η Davis αντιμετώπιζε κατηγορίες - για τις οποίες αθωώθηκε - για φόνο και απαγωγή.

Η Φλακ τραγούδησε στην κηδεία του Τζάκι Ρόμπινσον, του πρώτου μαύρου παίκτη της μεγάλης κατηγορίας του μπέιζμπολ, και ήταν μεταξύ των πολλών προσκεκλημένων ερμηνευτών στο φεμινιστικό παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα που δημιούργησε η Μάρλο Τόμας, «Free to Be ... You and Me».

