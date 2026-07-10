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Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026 09:00

Νέος απολογισμός στη Βενεζουέλα: Στους 3.889 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου

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Νέος απολογισμός στη Βενεζουέλα: Στους 3.889 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου

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Ο επίσημος προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 3.889 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι ως και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.811 νεκρούς.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα.

Οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες θεωρείται πως πλέον έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Οικογένειες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια για να ανασύρουν πτώματα δικών τους.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε προχθές Τετάρτη έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατ. σεισμοπαθείς. Το Καράκας από την πλευρά του ζητεί να αποδεσμευτούν πόροι της Βενεζουέλας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων.

Το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται ότι θα είναι πιο απαιτητικό στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο υπέστη το σκληρότερο χτύπημα από τους σεισμούς. Εκατοντάδες ακίνητα κατέρρευσαν ή θεωρείται αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου, καθώς χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
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