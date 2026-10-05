Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου (βίντεο)

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι προκηρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, αφού την Παρασκευή το κοινοβούλιο απέρριψε νομοσχέδιο της κυβέρνησής του με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Για να υλοποιήσουμε σε βάθος τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε (...), οφείλουμε να κινητοποιήσουμε και να εξασφαλίσουμε μια πολύ ευρύτερη, προοδευτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο - μια πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να επηρεάσουμε τις ελίτ, να πετύχουμε νέες κοινωνικές κατακτήσεις και να συνεχίσουμε τον μετασχηματισμό της Ισπανίας», δήλωσε ο Σοσιαλιστής ηγέτης στη διάρκεια διαγγέλματός του από το Μέγαρο Μονκλόα.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω σήμερα το πρωί έκτακτο υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσω στη διάλυση της βουλής και να προκηρύξω βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Παράλληλα ο Ισπανός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έκανε λάθη και ότι δεν τήρησε όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

«Γνωρίζω επίσης ότι μέρος αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι δυσαρεστημένο σήμερα», επεσήμανε.

Η στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, ένα περιστατικό που πυροδότησε μεγάλο κύμα διαμαρτυριών, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει καταυλισμό εδώ και μία εβδομάδα στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ.

Την Παρασκευή το ισπανικό κοινοβούλιο απέρριψε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και περιλάμβανε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης που λήγουν.

Το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις ζητώντας αξιοπρεπή στέγη.

Έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία ο Σάντσεθ έχει αποδυναμωθεί από σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και ο αδελφός της, όπως και σημαντικά στελέχη των Σοσιαλιστών.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το αντιπολιτευόμενο, συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) να προηγείται των Σοσιαλιστών.

Παράλληλα οι αναλυτές θεωρούν ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του PP και του ακροδεξιού κόμματος Vox. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα συμμετέχει στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα έπειτα από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Ωστόσο ο Σάντσεθ έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να εκπλήσσει. Παρά το γεγονός ότι ποτέ το κόμμα του δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας, ο Σάντσεθ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σειρά εύθραυστων κυβερνητικών συνασπισμών, στους οποίους έχουν συμμετάσχει κόμματα από την άκρα αριστερά ως τους δεξιούς αυτονομιστές, και να παραμείνει στην εξουσία για τρεις συνεχείς θητείες, επί 8 χρόνια συνολικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ