Ταραχές στη Γαλλία: Ο Εμ. Μακρόν κάνει λόγο για «αστοχίες» και ζητεί από την αστυνομία να αλλάξει μεθόδους

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται υπό πίεση έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών στη χώρα, παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες», αλλά δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», προσέθεσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, κυρίως της άκρας δεξιάς, ζήτησαν χθες Κυριακή την παραίτηση του Νουνιές.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

Ο Νουνιές πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 ταραχοποιοί.

Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στους Γάλλους χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή». «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση», σύμφωνα με το γραφείο του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ