Γαλλία: Εικόνες καταστροφής μετά τα εκτεταμένα επεισόδια – Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Μακρόν (βίντεο)

Η Γαλλία βιώνει μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών με ένα εκτεταμένο κύμα βίαιων συγκρούσεων και λεηλασιών.

Πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι -με τη συμμετοχή και των κίτρινων γιλέκων- και άλλες κοινωνικές ομάδες κατέβηκαν στους δρόμους, με αιτήματα τις καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση και λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας.

Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες γρήγορα κατέληξαν σε βανδαλισμούς και χιλιάδες συλλήψεις, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καταδικάζει τις βιαιοπραγίες και την καταστροφή δημόσιας περιουσίας, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων ετών

Με διάσπαρτες εστίες φωτιάς σε στοίβες ποδηλάτων, φλεγόμενους κάδους, καμένα δημόσια κτήρια, λεηλατημένα καταστήματα και νέες συγκρούσεις, η Γαλλία μετρά τις πληγές της για δεύτερο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο.

Στο Παρίσι, η πλατεία Δημοκρατίας και πάλι στο επίκεντρο των επεισοδίων, με έναν ασταμάτητο κλεφτοπόλεμο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Η Μαριάν, το εμβληματικό χάλκινο άγαλμα βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων, καθώς η βάση του ιστορικού αγάλματος υπέστη ζημιές, με ένα κίτρινο γιλέκο να έχει τοποθετηθεί πάνω στη γυναικεία μορφή.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, όπως στη Μασσαλία και τη Λυών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 2.400, 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον αριθμό των συμμετεχόντων στις διαμαρτυρίες να ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

Πλιάτσικο σε καταστήματα, κουκουλοφόροι έσπαγαν βιτρίνες

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων, με ιδιαίτερο στόχο τις μπουτίκ πολυτελών οίκων μόδας και τα καταστήματα ακριβών προϊόντων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αρπάζουν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν στους γύρω δρόμους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα για να καταστρέψουν τις προσόψεις των καταστημάτων.

Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό τους, αφαιρώντας τσάντες, ρούχα και άλλα ακριβά προϊόντα.

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