Ιταλία: 500 στρατιώτες στέλνει η κυβέρνηση στο Μιλάνο για λόγους ασφαλείας (βίντεο)

Η κυβέρνηση της Ιταλίας ετοιμάζεται να στείλει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο, μετά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών, κυρίως νεαρής ηλικίας, ενώ ορισμένες πολυτελείς μάρκες κλείνουν τα καταστήματά τους στην πόλη.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων και να εγκριθούν οι αστυνομικές αρμοδιότητες που θα έχουν οι στρατιώτες, οι οποίοι θα συνδράμουν προσωρινά τις αρχές επιβολής του νόμου στην πόλη.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μιλάνο, το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Αρκετά καταστήματα στη μητρόπολη της μόδας λεηλατήθηκαν. Ορισμένα καταστήματα παρέμειναν κλειστά αυτή την εβδομάδα ή απομάκρυναν τις βιτρίνες τους και ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας. Νέες διαδηλώσεις αναμένονται το Σάββατο.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια ευρύτερη αυστηροποίηση των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις δημόσιες συγκεντρώσεις, της χαλάρωσης των κανόνων για την κράτηση ανηλίκων και της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων στους γονείς τους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, χαρακτήρισε τις συγκρούσεις «ντροπιαστικές» και δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5 ότι κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ανακοινωθεί μια σειρά «άμεσων μέτρων», μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει πως το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει διατάξεις που θα επιτρέπουν στον στρατό «να ενεργεί όπως οι δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι οι δράστες των βιαιοτήτων ήταν «τραμπούκοι που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να προκαλέσουν χάος, επιτίθενται σε όσους εγγυώνται την ασφάλεια και κρατούν ολόκληρες πόλεις ομήρους». «Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Η καταστροφή των πόλεών μας δεν είναι», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Μαθητές λυκείου, φοιτητές, αγρότες και οδηγοί φορτηγών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πανεθνικών διαδηλώσεων στην Ιταλία, οι οποίες στρέφονται κυρίως κατά της αύξησης του κόστους ζωής.

Η Μελόνι, η οποία ηγείται της ακροδεξιάς, αντιμετωπίζει εκλογές το επόμενο έτος, στις οποίες η κατάσταση της οικονομίας, η ασφάλεια και η μετανάστευση αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά ζητήματα.

Πηγή: www.ertnews.gr